Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković proglasio je prvi stepen pripravnosti-stanje redovne odbrane od poplava na području grada, jer je vodostaj rijeke Sane iznosio 428 centimetara, što predstavlja kritični nivo vodostaja s tendencijom daljeg rasta.

Foto: RTRS

Vodostaji rijeka Une i Sane u Novom Gradu u porastu su i od jutros su na snazi redovne mjere zaštite od poplava, potvrđeno je Srni u lokalnom Centru za obavještavanje.



Vodostaj rijeke Une jutros je 461 centimetar i viši je za 48 centimetara u odnosu na mjerenje juče ujutro.



Redovna odbrana od poplava na snazi je kod vodostaja Une na 450 centimetara, a vanredna na 510 centimetara.



Vodostaj rijeke Sane jutros je 490 centimetara i viši je za 50 centimetara u odnosu na juče.



Zbog izlivanja Sane obustavljen je saobraćaj na putu Urije-Šuća. Una se u naselju Vidorija kod Novog Grada približila kućama, ali za sada nema prijava da ima poplavljenih objekata.



Nekoliko domaćinstava u naseljima Tukovi, Brezičani i Raškovci kod Prijedora zaplavljeno je zbog vodostaja rijeke Sana koji je u ovom gradu četiri centimetra iznad kote redovne odbrane od poplava, ali nema ugroženih ljudskih života, saopšteno je iz Republičke uprave Civilne zaštite.



U opštini Srbac rijeka Sava je ispod kote redovne odbrane od poplava i zaplavila je tri domaćinstva i mjestu Bajinci-Gaj. Nema ugroženih ljudskih života.



Rijeka Sana izlila se u Blagaju, zbog čega se saobraćaj ne odvija na potezu Blagaj-Vitasovci i Blagaj-Radomirovac.



Sava u Kozarskoj Dubici je 16 centimetara iznad kote redovne odbrane od poplave.



U Novom Gradu rijeka Una je 11 centimetara iznad kote redovne odbrane od poplava i na snazi je redovna odbrana od poplava, ali nema izlivanja.



Una je u Kostajnici iznad kote redovne odbrane od poplava. Vodostaj rijeke Une je 420 centimetara i narastao je preko 50 centimetara u posljednja 24 časa.



Nadležne službe u Kostajnici su saopštile da očekuju dalji rast vodostaja. U ulici Ranka Šipke voda je stigla do stambenih objekata i ulazi u podrume.



Rijeke Sana u Prijedoru, Una u Novom Gradu i Sava u Gradišci mogle bi, prema prognozi hidrologa, dostići kotu vanredne odbrane od poplava od 14. do 18. marta zbog kiše i topljenja snijega, saopšteno je iz Uprave Civilne zaštite Republike Srpske.



Republička uprava Civilne zaštite na vrijeme je obavijestila lokalne zajednice i njihove službe zaštite i spasavanja koje prate situaciju preduzimajući neophodne aktivnosti.



Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do 18. marta meteorološki uslovi na zapadu i sjeverozapadu Srpske mogu uzrokovati dalji rast vodostaja Sane, Une, Save i nešto manje Vrbasa.







(RTRS)