Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona stupio je danas ponovo u štrajk upozorenja, pri čemu je organizirao protestnu šetnju ulicama Mostara.

Foto: Dnevni list

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije HNŽ-a donio je takve odluke zbog, kako tvrde iz Upravnog odbora tog sindikata, višemjesečnog nerazumijevanja i ignoriranja Vlade HNŽ-a prema stavovima i zahtjevima sindikata



Doktori medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) stupit će 19. ožujka u generalni štrajk, s tim da prethodno danas 12. ožujka, održavaju mirnu prosvjednu šetnju kako bi upozorili na ignorantski odnos županijske vlasti prema njihovih zahtjevima.



“Mi želimo i zaslužujemo, kao i svi drugi liječnici u Federaciji, naše pregovore i naš kolektivni ugovor što nam do dan danas nije omogućeno”, kazali su iz Sindikata doktora medicine i stomatologije.



Upitani koji će biti njihovi naredni koraci, ustvrdili su kako sada samo slijede, po uzoru na druge županije, korake koje su oni poduzimali i koji su urodili plodom.

Prosvjedna šetnja započela je danas u 8 sati ispred stadiona Bijeli Brijeg, a nakon toga su se uputili prema zgradi županijske Vlade.

U šetnji sudjeluju liječnici HNŽ-a koji su pozvali i studente i građane da im se pridruže.



Glasnogovornik Vlade HNŽ-a Pero Pavlović ranije je izjavio kako ta vlada ne želi nikoga diskriminirati niti umanjiti njegovu vrijednost i stoga ne može prihvatiti uporno inzistiranje jednog od tri sindikata zdravstva na odvojenim pregovorima i zasebnom kolektivom ugovoru.



Ocijenio je kako za zajedničkim pregovaračkim stolom ima prostora i načina da se kroz granski kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i djelatnika u zdravstvu za svaku kategoriju djelatnika definiraju koeficijenti za obračun plaća, ali i druga prava i obveze.



– Pitamo se, stoga, što se krije iza upornog zahtjeva za odvojenim pregovorima – kazao je Pavlović.



Po njegovim riječima, za Vladu HNŽ-a i menadžment zdravstvenih ustanova, uz puno poštovanje i uvažavanje sposobnosti i odgovornosti doktora medicine i stomatologije, svaki djelatnik u sustavu zdravstva ima svoju ulogu i mjesto te nitko nije više ili manje vrijedan.



No, poruke koje su iz Vlade HNŽ-a preko svog glasnogovornika uputili prema doktorima, očigledno nisu prihvatljive za Sindikat, koji je odgovorio današnjim prosvjedom.

Inače, liječnici će za vrijeme štrajka obrađivati samo pacijente čiji je život ugrožen i kojima zbog njihovog stanja prijeti trajni invaliditet. Onkološki pacijenti i trudnice primati će se po ustaljenom redoslijedu, a sve ostalo biti će stavljeno na čekanje.



Sindikat od županije Vlade traže potpisivanje zasebnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, kao što je to urađeno u drugim županijama. Također, traže povećanje satnice s trenutne 2 marke na 2,6 maraka te povećanje koeficijenata za 1,2 za sve grupe liječnika – za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste.



