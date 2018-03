Jako veliki broj ljudi obraća se psihologu i mislim da to više nije tabu tema u BiH, a razlozi zbog kojih se javljaju najčešće su problemi s učenjem, poremećaji anksioznosti te određeni dječji strahovi, kazala je u razgovoru za Fenu predsjednica Podružnice psihologa Hercegovina Tea Vučina.

Govoreći o djeci, kazala je kako se roditelji javljaju po preporuci škole ili vrtića, ali da se veliki broj njih javlja i bez neke uputu, odnosno na osnovu vlastite procjene.



- Roditelji često sami procjene da je potrebna pomoć psihologa kako kod većih, tako i kod nekih blažih problema kao što je odnos braće i sestara u porodici, problem ljubomore među djecom i drugi problemi kod kojih se veoma brzo može doći do rješenja i poboljšanja situacije - ističe Vučina.



To je dobro, kako je kazala, jer se na taj način sprječava stvaranje mnogo ozbiljnijih problema.



Kako bi se smanjila stigma koja je povezana s javljanjem psihologu potrebno je, kaže Vučina, objasniti razliku između onoga što nudi psiholog i psihijatar te podizati javnu svijest kroz predavanja i edukacije.



Po njenom mišljenju, ta stigma je mnogo manja nego proteklih godina.



- Često se 'miješa' uloga psihologa i psihijatra i onda ljudi koji nisu dovoljno informisani odustanu od dolaska psihologu jer očekuju, u stvari, ono što nudi psihijatar, a ne psiholog - istakla je.



Pojašnjavajući razliku, kazala je kako psiholozi rade sa ljudima koji imaju određene probleme i koji ne moraju nužno imati neki poremećaj, dok psihijatri više rade sa ljudima koji imaju određene poremećaje. Pored toga, kaže Vučina, psihijatri koriste medikamentoznu terapiju, dok psiholozi isključivo rade putem psihoterapije.



- Psiholog u svom radu koristi popriličan broj standardiziranih testova i upitnika pomoću kojih može utvrditi precizno psihološko stanje i nekakve sposobnosti pojedinca, a na osnovu čega mu, onda, može i pomoći - kazala je Vučina.



Po njenim riječima, dobra prilika za edukaciju i podizanje javne svijesti je treća po redu Sedmica psihologije u Hercegovini, koju će od 12. do 19. marta organizirati Podružnica psihologa Hercegovina, ogranak Društva psihologa u Federaciji BiH.



U sklopu te manifestacije, koja je namijenjena široj javnosti, bit će održano više predavanja o raznim temama.



Sedmica psihologije u Hercegovini bit će otvorena u ponedjeljak, 12. marta, predavanjem "Ono čime se baviš: profesionalna orijentacija i način odabira zanimanja", koje je namijenjeno učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, a bit će održano u Edukacijskom centru Doma zdravlja Mostar.



- Predavanja su besplatna i cilj nam je da dođe što više ljudi i da se informiraju i educiraju o određenim temama iz te oblasti - naglasila je Vučina te dodala kako će neke od aktivnosti biti organizovane u školama i u vrtićima u vidu interaktivnih radionica za učenike, nastavnike, stručne saradnike i odgojitelje.



Govoreći o situaciji na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, ocijenila je kako je pohvalno što postoji značajan broj psihologa zaposlenih u zdravstvu, ali da veliki problem i dalje predstavlja obrazovni sistem u kojem se, nažalost, zapošljava vrlo malo tog kadra.



Podružnica psihologa Hercegovina obuhvata Hercegovačko-neretvanski, Zapadnohercegovački i Livanjski kanton te će aktivnosti u okviru Sedmice psihologije u Hercegovini biti održane u Mostaru, Širokom Brijegu, Ljubuškom i Tomislavgradu.

