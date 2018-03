U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje poslijepodne ili u večernjim satima.

U drugom dijelu dana na jugozapadu Bosne je moguća slaba kiša. U večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu Bosne i u Krajini. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. U večernjim satima jak, na jugozapadu Bosne i u Krajini sa olujnim udarima. Dnevne temperature od 14 do 20 stepeni.



U Sarajevu sunčano. Poslijepodne ili u večernjim satima naoblačenje. Dnevna temperatura oko 16 stepeni.



Temperature zraka izmjerene u 7 sati: Bjelašnica -1, Sanski Most 1, Doboj 2, Bugojno, Jajce 3, Prijedor, Sarajevo, Tuzla 4, Banja Luka, Ivan Sedlo 5, Brčko, Livno 6, Bijeljina 7, Zvornik 8, Široki Brijeg, Trebinje 9, Gradačac, Grude, Mostar 10, Bihać 12 i Neum 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



Prognoza vremena za naredne dane





U Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne u ponedjeljak se očekuje oblačno vrijeme, a u ostatku Bosne sunčano, uz postepeno naoblačenje poslije podne. Kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Poslijepodne ili u večernjim satima kiša u većini područja, osim u Krajini. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 10 do 16, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 19 stepeni.



Pretežno oblačno vrijeme s kišom očekuje se u utorak. Krajem dana ili u večernjim satima prestanak padavina. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 7 do 11, a dnevne od 8 do 16.



Slično vrijeme očekuje se i u srijedu. Poslijepodne bez padavina u Krajini i Posavini. Krajem dana i u večernjim satima razvedravanje. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 7 do 12, na jugu od 10 do 14.



U četvrtak će biti pretežno sunčano. U jutarnjim satima magla po kotlinama Bosne. Krajem dana i u večernjim satima naoblačenje, što će u Hercegovini, Krajin, Posavini i na jugozapadu Bosne usloviti kišu. Jutarnje temperature od 0 do 5, na jugu od 4 do 9, a dnevne od 10 do 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.







(FENA)