To što su doktori medicine i stomatologije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu najavili generalni štrajk za 19. mart, ali i mogućnost kolektivnog otkaza, jer im nadležni ne žele dopustiti posebne pregovore i kolektivni ugovor, kao što su to dobile njihove kolege širom Federacije BiH, Kantonalnu vladu (HDZ BiH-SDA) očito ne dotiče.

Arhiv / 24sata.info

Odvojeni pregovori



Štaviše, nakon jučerašnjeg stava Vlade HNK o njihovim zahtjevima koji je novinarima, umjesto resornog ministra, dr. Gorana Opsenice ili, pak, premijera HNK Nevenka Hercega, prenio portparol Pero Pavlović, bilo je jasno da nadležni nemaju namjeru udovoljiti zahtjevima Sindikata.



- Vlada ne želi nikoga diskriminirati niti umanjiti njegovu vrijednost, ali ne može prihvatiti uporno insistiranje jednog od tri sindikata na odvojenim pregovorima i zasebnom kolektivnom ugovoru - naveo je Pavlović.



Također, rekao je da iz Vlade ponovo pozivaju Sindikat da se priključi pregovorima, kojima su, podsjetimo, pristupili predstavnici Nezavisnog strukovnog sindikata uposlenih u zdravstvu HNK te Sindikata zaposlenika SKB Mostar.



U Sindikatu doktora jučer nisu krili razočarenje zbog ovakvog stava Vlade HNK. Pogotovo ih je razljutilo to što je u stavu Vlade navedeno „kako se pitaju šta se krije iza zahtjeva o odvojenim pregovorima“.



- Krije se to da ljekari žele da se izjednače sa svojim kolegama u FBiH. Krije se isti status, to je naš odgovor. Ali, bez obzira na sve što iznose, mi odustati nećemo. Pokrenuli smo proceduru za štrajk i nikakva sudska odluka nas neće u tome spriječiti - rekao nam je jučer potpredsjednik Sindikata dr. Elvedin Habibija.



Dodaje da su kao i prošli put, kada su stupili u generalni štrajk, zakonski ispoštovali svu proceduru.



- Također, u ponedjeljak će ljekari iz cijelog Kantona održati mirnu protestnu šetnju, čije će krajnje odredište biti sjedište Vlade HNK u Mostaru – istakao je dr. Habibija.



Sastanak s premijerom



Dr. Habibija nam je kazao da im je iz Vlade HNK stigao odgovor na njihov dopis kojim su zatražili sastanak s kantonalnim premijerom kako bi ponovo iznijeli svoje zahtjeve.



- Sastanak je zakazan za utorak, 13. mart, no to ništa ne mijenja. Mi svoje aktivnosti nastavljamo - poručio je on.



(Avaz)