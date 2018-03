U Hercegovini i na jugozapadu Bosne sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Ilustracija / 24sata.info

U ostatku BiH bit će pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje poslijepodne ili u večernjim satima. U večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu Bosne i u Krajini. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. U večernjim satima jak, na jugozapadu Bosne i u Krajini sa olujnim udarima. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 7 do 11, a dnevne od 14 do 20 stepeni.



U Hercegovini i na jugozapadu Bosne u ponedjeljak, 12. marta, bit će pretežno oblačno vrijeme. U ostatku Bosne umjereno do pretežno oblačno. Kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu i ponegdje u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 10 do 16, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 18 stepeni.



U BiH u utorak, 13. marta, bit će uglavnom pretežno oblačno vrijeme s kišom. Krajem dana ili u večernjim satima prestanak padavina. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 10 do 16 stepeni.



U BiH će u srijedu, 14. marta, biti pretežno oblačno vrijeme s kišom. Poslijepodne bez padavina u Krajini i Posavini. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 9 do 15 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.



(FENA)