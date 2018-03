U povodu Dana žena Planinarski savez Kantona Sarajevo i Stanica planinarskih vodiča Sarajevo organiziraju u nedjelju, 11. marta, planinarski uspon na pod nazivom "100 žena na Trebević".

Arhiv / 24sata.info

Učesnice pohoda će do najvišeg vrha Trebevića, Sofe na 1.629 metara nadmorske visine, pješačiti pravcem: Ravne (Prvi šumar) - Dobre vode - Planinarski dom Vaso Miskin Crni.



Polazak iz Sarajeva, organiziranim, autobuskim prijevozom, je ispred Zemaljskog muzeja u 8.00 sati.



U planinarskom domu na Trebeviću za učesnice pohoda će po povratku sa Sofe biti priređen ručak.



-Za nedjeljni pohod da jutros se prijavilo 150 žena, što je u odnosu na četiri prethodna osmomartovska pohoda najveći broj planinarki koje će pješačiti do vrha Trebevića. Broj učesnica pohoda nije ograničen, a informacije i prijave primaju se na telefone 061 20 24 25 i 061 50 36 34 - kaže u izjavi za Fenu vođa uspona Dijana Mandžo.



Planinarski savez Kantona Sarajevo i Stanica planinarskih vodiča Sarajevo prvi su put organizirali pohod "100 žena na Trebević" u martu 2014. godine, a predstojeći nedjeljni pohod u povodu Međunarodnog praznika žena, bit će peti po redu.



Dan žena se "planinarski" u Sloveniji obilježava pohodom "100 žena na Triglav", a u Hrvatskoj je to uspon "100 žena na vrh Mosora".



(FENA)