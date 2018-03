Novo naoblačenje s juga koje će većinom usloviti kišu doći će danas u Bosnu i Hercegovinu. Snijeg je moguć u Krajini i na planinama. Slabije padavine prijepodne, a više padavina od poslijepodnevnih sati.

Ilustracija / 24sata.info

Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između -2 i 2°C, na jugu od 4 do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C. U Krajini i sjevernim područjima Bosne dnevna temperatura zraka između 0 i 3°C.



U utorak, 06.03.2018., u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom. Više padavina u Hercegovini, gdje se prognozira između 20 i 40 litara kiše po metru kvadratnom. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. U Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne mogući su i jaki udari juga brzine 40 do 55 km/h. Jutarnja temperatura između 0 i 5°C, na jugu od 6 do 10°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 6 i 12°C.



U srijedu, 07.03.2018., u Hercegovini oblačno, u Bosni djelimično vedro. Kiša uglavnom u Hercegovini. U Bosni slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 6°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 7 i 13°C.



U četvrtak, 08.03.2018., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 1 i 4°C, na jugu do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



(Avaz)