Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno. U Krajini, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne pada slab snijeg. U ostalim područjima pada slaba kiša. Slab snijeg pada i na planinama.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka izmjerene u 7 sati: Bjelašnica -3 stepena, Gradačac -2, Bihać, Bijeljina, Prijedor i Tuzla -1, Banja Luka, Doboj i Zvornik 0, Bugojno, Livno i Sarajevo 1, Zenica 2,

Trebinje 5,Grude, Mostar i Široki Brijeg 6 stepeni.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 930hPa, za 12Pa je manji od normalnog i ne mijenja se.



Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas će u Bosni iHercegovini biti pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u Krajini, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne padat će slab snijeg, a u ostalim područjima slaba kiša. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.



Najviša dnevna temperatura zrak između 1 i 6 stepeni, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 5 stepeni.



U ponedjeljak 05.03.2018., pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Poslije podne i u večernjim satima padavine u većem dijelu naše zemlje. Na planinama, na sjeverozapadu i djelimično centralnim područjima Bosne sa susnježicom i snijegom, a u ostatku zemlje kiša. Jutarnje temperature od -3 do 2, na jugu od 5 do 9, a dnevne od 0 do 7, na jugu od 6 do 11°C.



U utorak 06.03.2018., u Hercegovini i na jugozapadu Bosne oblačno vrijem sa kišom, a na planinama sa snijegom. U ostatku Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na istoku i sjeveroistoku Bosne, krajem dana ili u večernjim satima očekuje se kiša. Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu od 5 do 10, a dnevne od 3 do 10, na jugu od 9 do 13°C.



U srijedu 07.03.2018., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnje temperature od 0 do 6, na jugu od 6 do 12, a dnevne od 4 do 10, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 14°C.

(24sata.info)