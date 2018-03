Uprkos niskim temperaturama i kiši koja je počela padati, bivši pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su danas već treći dan pod blokadom držali važno saobraćajno čvorište u Tuzlanskom kantonu, poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva te da do njihovog ispunjenja neće napustiti petlju u Šićkom Brodu kod Tuzle, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Iako je Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka i pitanja invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata danas bio u Tuzli, do susreta s borcima ipak nije došlo jer se predstavnici boraca nisu pojavili na pregovorima. Borci koji treću noć provode pod vedrim nebom poručuju da ne odustaju od svojih zahtjeva koji se tiču jedinstvenog boračkog registra, prestanka finansiranja boračkih udruženja iz budžeta te boračkih naknada.



Demobilisani borci poručuju da ne žele pregovore, nego ispunjenje zahtjeva koji, navode, nisu nerealni.



Na petlji u Šićkom Brodu nalazi se oko 300 boraca i članova njihovih porodica. Građani im donose hranu i tople napitke, a bivši borci ističu da ne žele sukob sa policijom te da uprkos blokadi saobraćaja propuštaju sanitetska vozila i hitne slučajeve.



Ranije tokom dana Bukvarević je čekao da se na sastanku pojavi manja grupa boračkih predstavnika, no oni su odbili doći jer, kako su naveli, "niko ne može da govori u bilo čije tuđe ime". U međuvremenu, Bukvarevića su kontaktirali demobilisani borci iz Zeničko-dobojskog kantona i izrazili interesovanje za susret s njim, zbog čega je on napustio Tuzlu.

(AA)