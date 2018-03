Demobilisani borci odblokirali su večeras raskrsnicu na magistralnom putu Doboj-Maglaj, u mjestu Karuše, nakon petočasovne blokade, ali su za sutra najavili masovniji protest.

Foto: Avaz

Demobilisani borci su naveli da niko od njih nije uputio zahtjev ministru za pitanja boraca Federacije BiH Salku Bukvareviću za pregovore u Sarajevu te da postoji mogućnost da se pridruže borcima koji drže pod blokadom petlju Šićki Brod kod Tuzle.



Borci su naveli da je razlog njihovog razilaženja kiša koja je počela padati, javio je N1.



Demobilisani borci traže usvajanje jedinstvenog registra boraca, borački dodatak, te ukidanje finansiranja boračkih organizacija.



Borci su za portal Klix naveli da će svaki dan blokirati magistralni put, ukoliko to bude potrebno, kako bi skrenuli pažnju nadležnih na njihove probleme.



Na današnjem protestu kod Doboja okupili su se borci iz Usore, Tešnja, Maglaja i Doboj Juga. Oni su poručili da neće vršiti blokadu privrednika u Tešnju, s obzirom na to da u velikoj mjeri zavise od njih, ali da će se do daljeg na ovaj način boriti za svoja prava.



Raskrsnica puteva u Karušama bila je blokirana danas od 12.10 do 17.30 časova.



Protesti demobilisanih boraca u Federaciji BiH počeli su 28. februara.

(24sata.info / SRNA)