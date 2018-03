Nekoliko desetina članova i simpatizera Udruge zaboravljenih branitelja, danas su, nešto prije 15 sati, ponovno blokirali promet na prilazima GP Bijača.

Foto: Ljubuski.net

Nisu iznenađeni orkestiranim optužbama političara, u koje se, po njihovom sudu, uključila i Federalna policija. Niječu bilo kakvu povezanost s političkim strankama i odgovornost za prosvjede i blokade u potpunosti stavljaju na dušu trenutne vladajuće parlamentarne većine (SDA, HDZ BiH, SBB), kojoj je, kako navode, u interesu imati, s jedne strane zavađeni narod, a s druge strane stotine tisuća lažnih branitelja, koji primaju naknade kako bi glasovali za produženje ove agonije.



"Oni nas sada ponovno zovu na nekakve razgovore, a u razgovorima smo izgubili nekoliko godina. Mogu nas sada rastjerati policijom i specijalcima, ali mi ćemo se vratiti i od svojih zahtjeva nećemo odustati", navode promrzli branitelji, ogorčeni i na dio medija, koji je stao na stranu vladajućih, koji su u potpunosti izmanipulirali branitelje i oglušili se na sve njihove opravdane zahtjeve.



"Sada iz Sarajeva čujemo brojne optužbe, kojima apeliraju na svoje borce da ne staju rame uz rame s Hrvatima, provlače se i teze o rušenju države, ratnim zločinima, trećem entitetu, Širokom Brijegu kao središtu iz kojega sve ovo kreće. Sve je to mazanje očiju i beskupulozna zloporaba medija i javnog prostora. Političari obje dominantne političke opcije u Federaciji BiH najviše problema imaju upravo sa činjenicom kako su u prosvjede krenuli zajedno i organizirano bivši pripadnici ABiH i HVO. To je njima najveća prijetnja, jer kako će dalje plašiti narod ako se vidi da narod može zajedno, pa i po snijegu, buri i ledu. Znaju bivši pripadnici ABiH tko im je govorio "Šta ćete s 'ustašama'", a tako i mi znamo tko nam je govorio "što ćete s 'balijama'". Naša borba traje godinama i javnost je dobro upoznata sa svim manipulacijama i prevarama kojim su nas političari izvrgli. To potvrđuje i bezrezervna potpora koju dobijamo sa svih strana", navode branitelji.



"I jedni i drugi su nam govorili, "uključite se u stranke, imat ćete sve što poželite", ali mi to nismo željeli, ova udruga (Udruga zaboravljenih branitelja/boraca BiH), je najmasovnija višenacionalna udruga na cijelom području BiH, a i brojno jedna od najjačih braniteljskih udruga, kojih, na području FBiH ima više od 1.000. Ali problem je što nismo politikanti. Nećemo dopustiti razdvajanje i novo nacionalno prebrojavanje, pogotovo ne u izbornoj godini, što znamo da je osnova zadaća i jedne i druge politike. Ovoj državi trebaju rješenja, a ne stalno plašenje i zavađanje, kako bi se nastavilo beskrupulozno krasti. Mi svojim prosvjedom samo tražimo primjenu dogovorenog rješenja, kojeg su potpisali svi predstavnici vodećih političkih stranaka u FBiH, a da su pri tom držali figu u džepu. Sada nas ponovno zavađaju, što je, očito lakše, i politički profitabilnije od rješavanja ovog kriminalnog stanja braniteljske, pa i opće populacije. Ali, to im neće proći.", stav je Udruge zaboravljenih branitelja, prenosi ljubuski.net.





(24sata.info)