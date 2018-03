Petlja Šićki brod u Tuzli već 30-ak sati je u potpunoj blokadi. Sudeći po situaciji na terenu tako će biti do daljnjeg, odnosno dok na pregovore u Tuzlu ne stigne resorni ministar Salko Bukvarević.

Foto: Avaz

Prema posljednjim informacijama, tri autobusa demobilisanih boraca iz Jajca i Tešnja krenuli su put Tuzle kako bi dali podršku demobilisanim borcima sjeveroistočne Bosne.



Na petlji Šićki brod, uprkos hladnom vremenu i snježnim padavinama, niko i ne pomišlja na povlačenje.



- Naši zahtjevi su jasni: jedinstveni registar, ukidanje udruženja i borački dodatak. Neka dođe ministar Bukvarević i pregovara s nama - poručuju demobilisani borci s petlje Šićki brod.



Blokada petlje Šićki brod nije u potpunosti paralisala saobraćaj u TK. Preko naselja Husino moguće je iz Tuzle doći do Živinica, Kladnja i Sarajeva, a preko naselja Bokavići do Lukavca, Doboja i Zenice.



Preko naselja Lipnica i Obodnica moguće je stići do Srebrenika, Orašja i Brčkog.



Saobraćaj prema Bijeljini i Zvorniku uopće nije bio upitan, jer na dionicama tih magistralnih puteva nije bilo blokada.



(Avaz)