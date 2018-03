Predstojećeg vikenda očekuje nas velika promjena vremena u Bosni i Hercegovini, saopćeno je danas iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako piše u izvještaju, nakon perioda iznimno niskih temperatura, u BiH će u subotu temperature dosezati 14 stepeni Celzijusa.



Subota: pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini se očekuje kiša u jutarnjim satima i tokom večeri. Na sjeveru i sjeverozapadu Bosne slab snijeg u prvom dijelu dana.



Na planinama sa snijegom. U ostatku Bosne mjestimična kiša ili rosulja u jutarnjim satima. Jutarnja temperatura od -1 do 3, na jugu od 5 do 10, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu od 10 do 14 stepeni.



Nedjelja: pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i snijegom. U Hercegovini sa kišom. Tokom dana, postupan prestanak padavina.



Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 3 do 7, a najviša dnevna od 0 do 6, na jugu od 8 do 11 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



(N1)