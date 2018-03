U povodu obilježavanja Dana nezavisnosti BiH, 1. marta danas je u Narodnom pozorištu u Mostaru upriličena svečana akademija tokom koje je član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović svim građanima BiH čestitao Dan nezavisnosti.

Foto: 24sata.info

- Bosna i Hercegovina je postala politički faktor, koji nije velik, ali bez BiH više nema nikakve kalkulacije. I našu djecu nikada više niko ni u kakve ratove voditi neće. Potruditi ćemo se da ratova nikada više ne bude, ako naša djeca nešto budu branila branit će ovu stopu zemlje koju su odbranili njihovi očevi - kazao je u svome govoru član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.



On je dodao kako BiH ne bi postojala da je njeni sinovi nisu obranili od agresije, te kako su oni branili, ne samo sela i gradove, već i suštinske civilizacijske vrijednosti suvremenog svijeta i samu bit BiH, a to je kako je naglasio, ideja da različite vjere i kulture mogu živjeti zajedno u miru.



Također, Izetbegović je tokom svog govora obećao demobilisanim borcima koji su blokirali saobraćajnice u BiH zbog nezadovoljstva svojim statusom, kako niti jedan od boraca BiH neće doživjeti da nema sredstava za život, da nema sredstava da se liječi i kako će imati borački dodatak.



- Ni jedan od tih ljudi, neće doživjeti da dođe u godine i da izgubi zdravlje i mladost, da ne vidi svoju perspektivu i da nema od čega živjeti. Jednako tako moramo garantirati vladavinu prava u ovoj zemlji. Prava ljudi da se kreću, nema blokada nikakvih saobraćajnica niti će ih biti, nije to način, ovakve stvari se trebaju rješavati u institucijama BiH - kazao je Izetbegović, te je naglasio je kako danas daje svoju riječ kako borci BiH neće dočekati lošu sudbinu.



- Jedina realna budućnost je ona koja je prihvatljiva svima u ovoj zemlji, a to je budućnost u kojoj se svi osjećaju komotno. Europski put BiH je godinama bio u zastoju, u posljednje tri godine smo se uspjeli pokrenuti. Vraćeni smo na evropski kolosijek bez obzira na sve koji su nas s njega htjeli zbaciti - kazao je Izetbegović, naglasivši kako na evropskom putu nama veličanja ratnih zločina i kako tu činjenicu svi trebaju prihvatiti.



On je istaknuo kako će BiH propustiti sve šanse ukoliko se ne prestane trošiti vrijeme i energija na prepirke, svađe i polemike o onome što je bilo, te kako je potrebno da se svi posvete razumnom i konstruktivnom dijalogu o onome što može i što treba biti.



- Da bi mogla uspješno odgovoriti na sve teške izazove s kojima će se suočiti u vremenu koje dolazi, BiH su potrebni lideri koji će biti generatori njezinoga napretka, a ne generatori svađa i podjela koji proizvode stagnaciju. BiH su potrebni lideri koji su spremni i sposobni da umjesto monologa povedu dijalog o onome što je od zajedničkog interesa svim njezinim građanima i narodima. Jedina zajednička budućnost koja je ovdje realna, izgledna i prihvatljiva svima dobronamjernima u ovoj zemlji, je budućnost u kojoj se svi osjećaju komotno i ravnopravno u jednoj zajedničkoj državi koja služi svima i koja je sposobna odgovoriti na sve izazove koji se pred njom nalaze - kazao je Izetbegović.



Govoreći o putu BiH prema Evropskoj uniji, Izetbegović je naglasio kako BiH neće ući u Evropsku uniju ukoliko ne prestanu svađe koje 'kulminiraju' pred izbore.



- Srbija neće ući u EU, a željela bi to do 2025. godine, dok ne riješi pitanje granice s BiH i sva ona otvorena pitanja koja ne rješavamo 22. godine. Put prema EU neće biti lak, ali svaki dan će se dogoditi po jedna pozitivna promjena - zaključio je svoj govor član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.



Tokom svečane akademije prisutnima se obratio predavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić koji je svim građanima čestitao Dan nezavisnosti istaknuvši kako je sretan što danas može biti u Mostaru, gradu koji, kako je istaknuo, usprkos svim blokadama ipak svjedoči obnovi i integraciji.



Zvizdić je pojasnio kako je, bez obzira na izražene hegemonističke pretenzije susjeda koje su u posljednjih stotinu godini pretvorene u agresiju prema BiH i bez obzira na turbulentne historijske okolnosti u kojima BiH traje, najvažnije da nikada nije ugašena historijska svijest Bosanaca i Hercegovaca o njihovoj kulturnoj teritorijalnoj i političkoj zasebnosti.



Govoreći o agresiji na BiH Zvizdić je kazao kako je njen osnovni cilj bio da BiH nestane kao suvremena i politički nezavisna država te da Bošnjaci nestanu zajedno sa svojom domovinom BiH.



- To je prava istina i mi tu istinu moramo uvijek vrlo jasno i precizno kazati. Ona mnoge boli ali to je prava istina. No, mi očekujemo, osim što mnoge ta istina boli da ona kao gorak lijek kada se popije zaista može biti ljekovita za buduće odnose u BiH- kazao je Zvizdić.



Obraćajući se prisutnima Zvizdić je ustvrdio kako je jučerašnji dan bio poseban dan za BiH i kako je predaja upitnika Evropskoj komisiji najljepši poklon za Dan nezavisnosti, istaknuo je kako svaki narod ima obećanu zemlja a kako je obećana zemlja Bosanaca i Hercegovaca njihova domovina Bosna i Hercegovina.



Predavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Edin Mušić je, tokom svečane akademije, istaknuo kako je Dan nezavisnosti prilika za podsjetiti se izvršene agresije na BiH, njezine borbe za nezavisnost, te kako je to dan da se svi prisjete osoba koje su bez oklijevanja obranile svoj dom i domovinu.



Prema Mušićevim riječima, današnje svečano obilježavanje Dana nezavisnosti treba biti putokaz za budućnost, koju želimo graditi u slobodi, demokraciji, miru i to na demokratskim načelima dijaloga i uzajamnog poštovanja.



Dodao je kako je BiH multietnička država, a u multietničkom društvu uvijek, po njegovim riječima, postoje razlike koje ne smiju zemlju zaustavljati da ide naprijed.



Zaključio je kako se zajedno mora raditi na povoljnijem političkom ambijentu, koji je nužan u stvaranju preduvjeta da našoj djeci i svima nama bude bolje.



Uz svečanu akademiju u Narodnom pozorištu posjetioci su imali priliku vidjeti i dio postavke izložbe "Urbicid" Centra za mir i muktietničku saradnju. Cijela izložba biće predstavljena građanima Mostara 9. maja ove godine.



(FENA)