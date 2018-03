Premijer FBiH Fadil Novalić, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević i predsjednik Koordinacije boračkih organizacija FBiH Šerif Patković održali su večeras vanrednu konferenciju za novinare povodom protesta nekadašnjih boraca, koji od jutros protestuju blokirajući ceste u FBiH. Borci zahtijevaju registar boraca po jedinicama, ukidanje finansiranja boračkih organizacija i borački dodatak za sve demobilisane borce do 64 posto.

Premijer Novalić istakao je da je konferencija za novinare sazvana zbog vanredne situacije koja je uslijedila blokadom glavnih saobraćajnica.



"Vlada je učinila niz konkretnih poteza kada su u pitanju boračke populacije. Reforme su podrazumijevale rješavanje dva pitanja: transformacija ekonomije i ublažavanje socijalnih prilika. U toj drugoj kategoriji su rješavanje pitanja penzionog fonda, rješavanje posrnulih preduzeća i dalje rješavanje problema koji se tiču boraca. Njihov položaj je bio značajan da je ušao u reformsku agendu. Ostajemo opredijeljeni da sarađujemo sa ovom populacijom", poručio je Novalić, prenose Vijesti.ba



Podsjetio je da na svim nivoima vlasti FBiH izdvaja 650 milioma KM za popravljanje stanja u ovoj značajnoj populaciji. Do sada je ukupno potrošeno 11 milijardi.



"FBiH u finansijskom smislu ne može više. Neko ko je zamislio ove proteste, postavio je vioko zahtjeve da ih FBiH ne može izvršiti. Dakle, postaviti zahtjev koji je nemoguće riješiti, a ukoliko se on ne izvrši, zna se šta slijedi - slijedi mogući haos. Neko kreira rješenje na ulici i haos na koji se ne može dati rješenje", poručio je Novalić.



On je pozvao predstavnike onih kojih protestuju, a koji nisu organizovani i u pravnom smislu su potpuno nezakoniti, na pregovore, te dodao da Vlada FBiH nije dobila odgovor s druge strane.



"Prihvatamo da treba rješavati problem i stojimo im na raspolaganju", istakao je Novalić.



On je podsjetio da su predstavnici Vlade FBiH tri mjeseca prošle godine pregovarali sa predstavnicima u organizovanom šatorskom naselju.



"Formula je napravljena tako da se ne može riješiti. No, mi smo i dalje smo na raspolaganju, jer se samo pregovorima problem može riješiti", kazao je federalni premijer.



Ukoliko se blokada nastavi, naglasio je da kantonalni zakoni nalažu da je zabranjeno ometati građane u njihovim svakodnevnim aktivnostima i kretanju, te kretanju privrede.



"Dobili smo niz poziva građana da prekinemo tu agoniju. Stoga, mi ponovo pozivamo ovu grupu koja se nije identifikovala preko nekih predstavnika, da dođu i da pregovaramo. Ima prostora da se rješavaju ovi problemi. Ukoliko zaista ne bude s druge strane odgovora, pozvaćemo organe reda da građanima FBiH omoguće slobodno kretanje, pristup bolnicama, gradovima i slično, jer se to više ne može tolerisati", kategoričan je Novalić.



