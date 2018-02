Zbog niskih temperatura u naredna dva dana za BiH izdato je narandžasto upozorenje.

Arhiv / 24sata.info

U srijedu će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne preovladavati pretežno sunčano. U ostatku Bosne oblačno. Ponegdje u Bosni sa slabim i povremenim snijegom. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature od -17 do -10, na planinama do -20, na jugu od -7 do -2, a dnevne od -8 do -2, na jugu od -1 do 4 °C.



Za četvrtak meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme. Poslijepodne i u večernjim satima očekuju se snježne padavine. U Hercegovini postepeni prelazak snijega u kišu. Krajem dana i u Bosni snijeg postepeno prelazi u kišu. Jutarnje temperature od -17 do -11, na jugu od -7 do -1, a dnevne od -4 do 1, na jugu od 2 do 6 °C.



U petak oblačno sa kišom, koja se ponegdje može lediti u dodiru sa tlom. U jutarnjim satima i dio prijepodnevna ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne sa susnježicom ili snijegom. Intenzivnije padavine na istoku i jugoistoku Hercegovine, gdje se očekuje od 40 do 60 l/m2. U ostatku zemlje padavine slabog do umjerenog intenziteta. Jutarnje temperature od -5 do 1, na jugu od 2 do 6, a dnevne od -1 do 5, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne do 6 do 10 °C.



Prvog dana vikenda u Hercegovini se očekuje kiša u jutarnjim i večernjim satima. Na sjeveru i sjeverozapadu Bosne slab snijeg u prvom dijelu dana. U ostatku Bosne mjestimična kiša u jutarnjim satima. Jutarnje temperature od -1 do 3, na jugu od 5 do 10, a dnevne od 2 do 8, na jugu od 10 do 4 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



(Avaz)