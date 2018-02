Dok je cijela BiH ovih dana okovana minusima, a ledena jutra malo koga raduju, čelični Bosanac iz Viteza Blaško Andrić prošetao je odjeven kao da je ljeto. Građani Viteza, iako navikli na jutarnji ritual svog sugrađanina, jutros su ga ipak u nevjerici gledali, a oni koji ga ne poznaju misle da se radi o bolesnom čovjeku.

Foto: Srećko Stipović

Ovaj 76-godišnjak svako jutro napravi šetnju po gradu, pa je tako bilo i danas, iako je u jutarnjim časovima temperatura u Vitezu iznosila -14 stepeni.



Blaško kaže da ga mnogi smatraju blesavim, ali to je njegov način da jednom zauvijek pobjedi zimu.



- To je moj stil života. Bez obzira na minuse dnevno pređem između 10 i 15 kilometara. Nikad nisam bolestan, iako mnogi misle da sam blesav - rekao je Blaško.







Ispričao je šta mu se dogodilo prije mnogo godina i kako je postao otporan na hladnoću.



- Ovo mi je nije prvi put da tako hodam. U Sjenici sam na – 31 hodao 25 kilometara. Tada su mi visile ledenice niz uši, a kada je došla žena tražio sam da kadu natoči ledenom vodom, okupao se i poslije toga nikada više nisam osjetio zimu – priča on, prenosi Blic.



Ističe da nema nikavih zdravstvenih problema, pa čak mu je i pritisak dobar.



(24sata.info)