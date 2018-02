U Istočnom Novom Sarajevu večeras su izlijepljeni kolor plakati sa likom ratnog zločinca Ratka Mladića.

Foto: 24sata.info

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić poručio je u izjavi Srni da niko ne smije da omalovažava i vrijeđa onoga ko je život posvetio odbrani i slobodi srpskog naroda.



Ćosić je ranije, reagujući na prilog BHRT-a u kojem je krtikovano to što su na prozorima opštine Istočno Novo Sarajevo izlijepljene Mladićeve fotografije, rekao da te slike ne samo da neće biti uklonjene već će biti nalijepljene i nove, mnogo veće i u koloru.



On je istakao da i njega vrijeđa što su u Federaciji na slobodi mnogi koji su počinili zlodjela nad srpskim narodom, a za to nikada nisu kažnjeni.





(SRNA)