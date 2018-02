Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša u BiH u svojoj izjavi za list Oslobođenje od 26.02.2018.godine izrekao je niz neistina na račun Udruženja logoraša grada Mostara. Samoinicijativnim stavom ''savez to sam ja'' obavještava nas da nismo članica Saveza logoraša BiH ,što je posljedica ne poznavanja statutarnih odredbi i činjeničnog stanja.

Edin Batlak / 24sata.info

Mešković bi morao znati da se članicom saveza ne postaje i ne prestaje biti voljom pojedinca pa makar se on zvao i predsjednikom. Udruženje logoraša grada Mostara je jedno od osnivača Saveza u BiH i ono je i danas član istog.



UL grada Mostara je članica Saveza sa najbrojnijim članstvom i najaktivnijim djelovanjem što za Meškovića nije dovoljno da nas respektira već nažalost omalovažava sa pitanjem šta mi to radimo ,te na najbolji način takvo pitanje odslikava vođenje Saveza. Samo mu od niza aktivnosti izdvajamo da je na našu inicijativu za Dan logoraša BiH određen 09.maj kao podsjećanje na dan agresije HVO i HV na Mostar,izdali dvije knjige i odžali niz promocija u i van BiH, organizirali niz manifestacija i javnih tribina,organizirali praćenja haških presuda uz prisustvo velikog broja članova i medijskih kuća od kojih je posljednja 29.novembra kada smo odaslali civilizacijske poruke u svijet, raskrinkali štetni ugovor Saveza logoraša u BiH sa fantomskim advokatom Josipom Sladićem iz Siska,podnijeli krivičnu prijavu protiv negatora pravosnažne presude MKS u Hagu za UZP,itd i itd.



Tvrdnja Meškovića da je dolazio u Mostar više puta nije tačna jer je isti samo jedan put došao i to na naše insistiranje ,ali dogovor sa tog sastanka nije ispoštovao Mešković i njegovi štićenici iz KS logoraša HNK. Upravo Mešković svojim djelovanjem dijeli članstvo u BiH ,a za ta nedjela pokušava fakture adresirati drugima koji se ne slažu sa njegovim despotskim i nestatutarnim vođenjem Saveza.



Sve češće je posjetilac sudova na kojima gubi parnice poput posljednje presude iz ovog mjeseca kojom je u njegovom procesu protiv kolege Amira Smječanina iz Sarajeva presuđeno da je tuženi Smječanin dokazao nepravilnosti u radu Saveza.



Pitamo se kako čovjek kojem je prije skoro godinu dana istekao mandat, koji ne saziva strukture upravljanja može dijeliti bilo kakve lekcije.



Niti Mešković niti bilo ko na ovom svijetu nema pravo na luksuz da odlučuje o sudbinama logoraša bez njihovog učešća, poput nedavnih razgovora sa uvaženim advokatom Nobilom gdje nisu pozvani predstavnici logoraša iz grada koji ima najveći broj članova i na čijem prostoru je bio najveći broj logora tzv Herceg Bosne.



Samovolja se uvijek razbije o glavu onome ko je provodi.



(24sata.info)