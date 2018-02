Suncem okupano Rujište danas je privuklo uglavnom one kojima je manjkalo snježne idile tokom zimskih dana.

Foto: N1

S obzirom na to da u Mostaru ove zime još uvijek nije bilo snježnih padavina, najčešći gosti su upravo Mostarci. Jedni ovdje dođu na skijanje, drugi na sankanje, a neki samo kako bi uživali u čistom i svježem zraku.



- "Iz Mostara smo došli i ovdje smo tek drugi put možda, došli smo čisto zbog djece, malo na zrak i tako";



- "S obzirom na to da mi u Dubrovniku uopće nemamo snijega, nama ovo ne može bolje i za djecu je taman kako treba biti";



- "Stalno boravim tu, iz zdravstvenih razloga , a i ugodno mi je i lijepo s unučadima, uvijek smo tu", kazali su nam posjetitelji.



U ovom zimskom ambijentu najviše ipak uživaju najmlađi posjetioci. Neizostavno je sankanje, grudvanje ali i pravljenje Snješka Bjelića.



- "Nama se sviđa ovdje jer je snijeg, ima raznih igara, i priroda je pa da udahnemo malo svježeg zraka";



- "Ovdje mi se sviđa jer ima puno šume, možeš se sankati, skijati, grudvati se, uglavnom zabavljaš se s prijateljima";



- "Volim se grudvati, praviti snjegovića i ovdje mi je lijepo", rekla su djeca.



Ugostitelji zadovoljni. Kažu sezona je uspješna.



"Pa poprilično smo zadovoljni, imamo goste iz Dalmacije, Bosne čitave, Hercegovine, u suštini prezadovoljni smo", naveo je Mirsad Mušinović iz Snježne kuće.



Ovaj planinski prostor, smješten je na 1.050 metara nadmorske visine, i još jedan od razloga zbog kojeg ljudi ovdje vole doći jeste taj što je ovo područje najbogatije kisikom u ovom dijelu Evrope .



Rujište je izletište zanimljivo tokom cijele godine, a skijašima i borderima najzanimljivije je zimi. Obezbjeđeno je i noćno skijanje, ski škola, te ski lift na skromnih 950 metara dužine, koji ove godine nije nijednom korišten.



"Lift je dosta star, imamo problema s njim, trebala bi nam potpora grada, jer nam lift nije baš za pohvaliti", izjavio je Mahmut Žuškić, ugostitelj.



U Turističkoj zajednici kažu čine sve kako bi od Rujišta napravili primamljivu turističku lokaciju. Cilj je obogatiti sadržaje, a uveliko se kako tvrde, radi na proširenju smještajnih kapaciteta.



"Smještajni kapaciteti su bili i osnova za razvoj turizma, uglavnom su dnevne posjete bile, ali s ovim vrlo kvalitetnim smještajnim kapacitetima stvorili su se preduslovi da Rujište postane turistička destinacija u koju će ljudi i dolaziti i ostajati", ocijenio je Mensud Duraković, voditelj Turističke zajednice Mostar.



Put od potencijala do turističke destinacije dug je i mukotrpan, no u Turističkoj zajednici vjeruju da se kroz kontroliranu izgradnju objekata, skijaške infrastrukture, vrlo brzo to može ostvariti.



(N1)