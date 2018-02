Lingvistica dr. Snježana Kordić kazala je danas u Mostaru kako je cilj održavanja okruglog stola na temu 'Jezik i nacionalizam' da se kod ljudi pojača svijest da svi imaju zajednički jezik bez obzira žive li u BiH, Republici Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, te kako to ne dovodi u pitanje samostalnost tih država, različitost naroda i različitost varijacija u jeziku koje postoje cijelo vrijeme i koje nitko ne dira.

Foto: 24sata.info

U izjavi za medije Kordić je kazala kako treba prekinuti zloupotrebe teme jezika koje idu u smjeru širenja nacionalizma i koje dolaze na 'dnevnoj bazi od strane političara koji su na vlasti'.



- Zloupotrebe teme jezika imaju za cilj povećavanje netrpeljivosti između naroda, povećavanje osjećaja ugroženosti jednog naroda od onog drugog, povećavanje osjećaja straha uslijed čega ljudi postaju poslušni te prihvataju tvrdnje političara bez ikakvoga provjeravanja i političarima je na taj način puno lakše manipulirati ljudima – kazala je Kordić.



Ona je pojasnila kako su tijekom današnjeg okruglog stola ponuđena rješenja koja mogu pomoći izlasku iz kruga nacionalizma. Jedno od njih je da što više ljudi javno zahtjeva promjenu, te da što veći broj ljudi javno govori kako svi imamo zajednički jezik.



Po njenim riječima drugi način je da se građani organiziraju i zajednički poduzimati korake u cilju prekidanja nacionalističkih manipulacija jezikom kao i da se politički angažiraju i podrže one političke stranke koje u svom programu traže prekidanje segregacije djece u školama i koje se protive nacionalizmu.



Sve manipulacije s jezikom koje traju 25 godina nisu promijenile jezik, promjene u jeziku su neznatne i one su sitne, jer jezik je nešto ogromno, mi se i danas svi besprijekorno razumijemo što je dokaz da se jezik nije bitno promijenio – kazala je Kordić.



Međutim, po njenim riječima, ono što se jest promijenilo kod određenog broja ljudi je svijest o tome da postoji zajednički jezik.



- Ako se ljudi koji međusobno komuniciraju razumiju i ne trebaju posrednika, ako pri tome nema među njima nikakvih komunikacijskih šumova onda oni iz moje sociološke perspektive govore istim jezikom. To ne znači da različiti ljudi taj jezik na emocionalnoj razini ne mogu različito doživljavati, zbog različitih djelovanja kojima su izvana izloženi, ali ta činjenica uopće ne dovodi pod znak pitanja ono što je suština, a to je da svi ti emocionalni doživljaji ne mogu poništiti činjenicu da govore istim jezikom - kazao je u izjavi za medije nakon održavanja okruglog stola prof. Slavo Kukić.



On je dodao kako je potrebno prekinuti zloupotrebe teme jezika jer takve zloupotrebe idu u smjeru širenja nacionalizma.



Inače, održavanje okruglog stola na temu 'Jezik i nacionalizam' zajednički su organizirala udruženja Mostarski krug i Hercegovački forum.



(FENA)