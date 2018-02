Toplije proljetne temperature mnogi će dočekati s oduševljenjem, ali one će sa sobom u neke dijelove Europe, posebno na područje Balkana, donijeti opasne oluje i poplave, objavio je u svojoj velikoj prognozi za proljeće meteorološki servis AccuWeather.

Područje od Njemačke pa sve do Bjelorusije i Ukrajine bit će izloženo ekstremnim vremenskim uvjetima i olujama, dok će obilne kiše dovesti do velike opasnosti od poplava na balkanskom poluotoku. Na zapadu Europe očekuje se sušno i toplo proljeće, čak i iznadprosječno toplo.



Razorne oluje i nevremena od Njemačke do Baltika



Oluje i jaki vjetrovi neće biti neuobičajena pojava u proljetnim mjesecima na području Njemačke i Poljske, a nisu isključene niti razorne grmljavinske oluje, piše meteorolog AccuWeathera Tyler Roys.



"Već u rano proljeće očekuju se jake oluje na području Njemačke koje bi mogle dovesti do kaosa u prometu. Najveća opasnost od oluja prijeti krajem travnja i početkom svibnja. Munchen i Berlin u Njemačkoj, Kijev u Ukrajini i Minsk u Bjelorusiji će biti u najvećoj opasnosti od učestalih grmljavinskih oluja", piše AccuWeather.



Osim oluja, ovim područjima prijete i poplave, a moguća je i pojava tornada.



Obilna kiša i oluje povećat će opasnost od poplava na Balkanu



Dok će razorne oluje stvarati ozbiljne probleme sjevernije, područja od Alpa do Balkana bit će u velikoj opasnosti od poplava.



"Dok je u većem dijelu zime zabilježena ispodprosječna količina kiše i snijega na Balkanu, krajem zime očekuje se pojava oluja i obilnih kiša koje će se nastaviti i u proljetnim mjesecima", kazao je Reppert. Opasnosti od poplava pridonijet će i otapanje snijega u gorskim krajevima.



Razdoblja s obilnom kišom mogla bi se u ovim područjima zadržavati i po više uzastopnih dana, prognozira AccuWeather. Snijeg će još biti moguć u najvišim predjelima sve do kraja ožujka.



Osim opasnosti od poplava, postojat će i opasnost od klizišta, ali prvenstveno u gorskim predjelima.



Toplije i sušno vrijeme od Francuske do Pirineja



Nakon jedne od najkišovitijih zima u povijesti, Francusku očekuje iznadprosječno sušno proljeće. Na ovom se području ne očekuje mnogo oluja i padalina, a najkišovitije će biti na samom početku proljeća, u ožujku.



Očekuju se dugotrajna razdoblja sušnog i toplog vremena, pa će proljeće na trenutke na ovom području više podsjećati na ljeto, piše AccuWeather.



Sušno i u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Belgiji i skandinavskim zemljama



Na sjeveru Europe također se ne očekuju ekstremni vremenski uvjeti, što će donijeti olakšanje tamošnjem stanovništvu nakon snježnih oluja koje su ta područja pogađale u prosincu i siječnju, prenosi Index.



Ipak, u Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu očekuje se pojava nevremena s obilnijom kišom, ali ona neće biti česta.



