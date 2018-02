Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić izjavio je da fotografije bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, koje su nalijepljene na zgradi ove opštine, ne samo da neće biti skinute, nego će u ponedjeljak, 25. februara, biti nalijepljene nove fotografije - u koloru.

Ljubiša Ćosić / 24sata.info

"Ratko Mladić bio je general Vojske Republike Srpske, vojske u kojoj su bili naši očevi, braća i prijatelji koji su branili, odbranili i na kraju stvorili Republiku Srpsku", rekao je Ćosić Srni, reagujući na prilog BHRT-a u kome se navodi da su sa unutrašnje strane prozora opštine Istočno Novo Sarajevo izlijepljene plakatima sa likom generala Mladića.



Ćosić je dodao da su te fotografije nalijepljene u periodu kada se očekivala presuda Mladiću pred Haškim sudom, koji je, kako kaže, očigledno donio političku presudu, te da su te fotografije bile vid podrške.



"Ako naše kolege Bošnjaci i Hrvati misle da su u pravu kada prave ovakve priloge i konstantno nas osuđuju za neke činove, onda su se grdno prevarili!", naglasio je Ćosić.



Ćosić je istakao da i njega, kao čovjeka, vrijeđa to što kada prolazi kroz Federaciju BiH na slobodi vidi brojne zločince koji su počinili zlodjela nad srpskim narodnom, a za to nikada nisu kažnjeni.



"Mi na svome možemo raditi ono što mi hoćemo, jer je to naše. Јa nikada neću lijepiti ni podržati lijepljenje bilo kakvih plakata na teritoriji FBiH i drugih opština, ali ono što je naše to ću uvijek podržavati i braniti", poručio je Ćosić.



(SRNA)