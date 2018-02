Bosna i Hercegovina je podigla mjere sigurnosti na najviši nivo nakon sinoćnjeg napada na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, ali naši građani nemaju razloga za zabrinutost.

Rekao je to u razgovoru za Avaz. ba Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.



- Poduzeli smo pojačane mjere osiguranja diplomatsko-konzularnih predstavništava SAD-a u BiH u cilju preventivnog djelovanja. Direkcija kontinuirano razmjenjuje sigurnosne informacije s svim policijskim agencijama u BiH i Obavještajno-sigurnosnom agencijom. Također, razmjenjujemo informacija i kroz kanale međunarodne operativne policijske saradnje - kazao je za Avaz.ba Vilić.



Kako je rekao, građani nemaju razloga za uznemirenost.



- Ne postoje informacije o narušavanju sigurnosti ambasada u BiH. Naša zakonska nadležnost je da osiguravamo diplomatsko-konzularna predstavništva. Imamo naše metode kojima to radimo. Pojačane mjere sigurnosti zadržat će se narednih dana, a ne možemo precizirati do kada tačno. Na osnovu zaprimljenih informacija i sigurnosne procjene, Direkcija će poduzeti sve mjere i radnje kako bi se osiguralo nesmetano funkcionisanje diplomatsko-konzularnih predstavništava u BiH - rekao je Vilić.



Podsjetimo, danas su predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i njegovi zamjenici Mirko Šarović i Vjekoslav Bevanda te direktori Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Mirsad Vilić i Osman Mehmedagić, razgovarali o povećanoj angažiranosti pripadnika naših agencija na terenu.



U Podgorici je sinoć Dalibor Jauković bacio ručnu bombu na zgradu Ambasade SAD-a, a nakon toga se raznio drugom bombom.



