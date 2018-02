Političari u BiH svako malo se potrude ukazati koliko je krhak mir koji im je prije 22 godine donio Daytonski sporazum. Zveckanje oružja vrlo je korišten termin u odnosima na relaciji Banja Luka - Sarajevo, no predsjednik srpskog entiteta Milorad Dodik ovaj put ga je primijenio gotovo pa doslovno. Sredinom ožujka iz kragujevačke tvornice Zastava oružja isporučit će mu 2500 automatskih pušaka naručenih u studenom prošle godine.

Za ministra unutarnjih poslova BiH Aljošu Čamparu to je zabrinjavajuća vijest, za Milorada Dodika to je osiguranje sigurnosti, javnog reda i mira te obrane Republike Srpske. Nisu, dakako, ovime oduševljeni zapadnjački diplomati. Austrijanac Valentin Inzko, predstavnik međunarodne zajednice u BiH, izjavio je kako policija u njegovoj zemlji ima na raspolaganju 400 pušaka na području cijele države te da to oružje nije potrebno normalnoj policiji. Milorad Dodik ima svoje argumente, a čini se i da ne misli stati samo na puškama.



- Policija Republike Srpske ne samo da će nabaviti 2500 pušaka, nego i sve što bude bilo potrebno za specijalnu policiju i što je u standardu regionalnih policija u borbi protiv terorizma i onoga što suvremene policije imaju. To nije ništa drugo, osim modernizacija policije i jačanje njene uloge. To je jedna sasvim legitimna i legalna akcija i mi tu nemamo što kriti, jer 20 godina nismo imali pravo na opremanje policije, a sada je došlo vrijeme da to napravimo. Ako to nekome smeta, neka pročita Ustav i zakon i vidjet će da je sve usklađeno - poručio je Dodik, pa podsjetio kako BiH nije nadležna za policiju Republike Srpske, jer nema ustavno pravo na tako nešto.



Nova brigada



U Banju Luku stiže 1500 strojnica M05E1 te 1000 komada automata M92 ukupne vrijednosti 930.000 dolara. Radi se o automatskim puškama kalibra 7.62 mm, proizvedenih na bazi ruskog Kalašnjikova (AK-47) s preklopnim kundakom. Iz Ministarstva unutarnjih poslova naglašavaju kako su za tu nabavu ishodili sve potrebne suglasnosti iz državnih ministarstava vanjskih poslova, obrane i vanjske trgovine te dobili pozitivno mišljenje Obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Dodikov ministar policije Dragan Lukač podsjeća da je parlament Republike Srpske donio novi zakon o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, pa zato formiraju teško naoružanu brigadu koja će imati između 2500 i 3000 pripadnika.



- Svi naši policajci, u skladu sa zakonom, kao svi policajci u Europi i svijetu, imaju pravo na kratko i dugo naoružanje. Problem MUP-a je bio što se proteklih godina nije radilo na tome, što su naši pripadnici koristili jedan broj pušaka koje su ostale iz proteklog rata, što je neadekvatno oružje za policijsku namjenu - kazao je Lukač, podsjećajući na napad Nerdina Ibrića na policijsku postaju Zvornik prije tri godine, kada su dva policajca ranjena, a jedan je poginuo, braneći se pištoljima starim 30 godina, a jedan je komad oružja tom prilikom zatajio.



Sigurnost građana



Srpske specijalce bi, nagađa se u javnosti susjedne države, trebali obučavati ruski instruktori odnosno savjetnici, i to temeljem Protokola o suradnji Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a i Državnog ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, kojim je predviđeno da specijalne jedinice MUP-a obučavaju ruski specijalci.



Sam Lukač potpisao ga je 2015. godine u Moskvi, a on je, izvijestili su tada iz MUPRS-a, “izraz prepoznate potrebe potpisnica za čvršćom suradnjom i ostvarivanja direktnog kontakta u oblasti suzbijanja i borbe protiv transnacionalnog kriminala i najtežih kaznenih djela, a sve u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava i sloboda građana Republike Srpske i Ruske Federacije”. No, čudno je stoga što je mogućnost takve suradnje odbacio sam Lukač, kazavši kako njihove specijalce neće obučavati Rusi, već - Amerikanci, jer je MUP i do sada provodio obuku svojih pripadnika s američkim specijalnim jedinicama i europskom policijom.



Takve izjave čudne su oporbenom SDS-u koji se pita zašto Dodik izbjegava suradnju s “prijateljskom ruskom policijom koja je jedna od najbolje obučenih u svijetu”, smatrajući da Dodika u ovom projektu vode osobni, a ne javni interesi. Istovremeno Dodikov potpredsjednik Ramiz Salkić, koji se bira neovisno, pripadnik je bošnjačkog entiteta i njegov veliki kritičar, tvrdi da je naoružavanje policije Dodikov politički projekt koji nema veze s jačanjem sigurnosti građana, ali ima s uspostavom oružanih formacija koje trebaju štititi Dodikovu vlast.



Dok najmoćniji čovjek Republike Srpske uporno demantira sve što mu se ne sviđa i postrojava one koji ga živciraju svojim izjavama (svojem zamjeniku Salkiću najavio je smanjenje plaće od 20 posto zbog iznesenih stavova o nabavi pušaka), istovremeno uređuje centar za obuku svojih specijalaca.



Golemo zemljište



Golemi kompleks nastaje na temeljima nekadašnje vojarne JNA Zalužani, koja se na čak 55 hektara prostire na području istoimenog banjalučkog naselja i susjedne općine Laktaši, inače rodnog mjesta Milorada Dodika. Vojarna je proglašena neperspektivnom za oružane snage BiH, te je predana u vlasništvo lokalnoj upravi, koja ju je pak dala MUP-u. U kompleksu koji se nije godinama održavao ipak je korištena staza za auto utrke, sportski aerodrom i padobranski centar. Za uređenje i prenamjenu kompleksa Republika Srpska ulaže više od tri milijuna kreditnih eura. Renoviraju deset od pedesetak objekata, uređuju dvorišni dio te grade tri nova objekta: portirnu, skladište za oružje i objekt u kojem će držati pse. U novoobnovljene zgrade uselit će specijalnu jedinicu, jedinicu za podršku, kao i novoformirani Centar za obuku. Kompleks bi trebao biti otvoren 4. travnja kada Republika Srpska slavi Dan policije, a da su radovi poodmakli, na mjestu događaja uvjerili su se reporteri Magazina.



Ulaz u vojarnu nalazi se stotinjak metara od glavne prometnice koja spaja Laktaše s Banjom Lukom. Na prijavnici na ulazu dežura policija, a pristupna rampa stalno je dignuta jer je velik broj vozila koji tim dijelom prometuju. Okružili smo vojarnu koliko je to bilo moguće lokalnim putovima. Vidljivo je da većina zgrada neće biti obnovljena, one su u ruševnom stanju, a zelene površine su obrasle u korov, čak i visoko raslinje. Zapazili smo i nekoliko karaula ostalih iza JNA na kojima je iscrtana jugoslavenska zastava. U središnjem dijelu vidimo četiri zgrade na kojima su obnovljena pročelja u bijelo-plave boje te postavljena PVC stolarija. Što će se iza žice i ograde koja je također ostala kao nasljeđe JNA događati, zasad se može samo pretpostavljati. To neće moći vidjeti ni prvi susjedi iz naselja naslonjenog na vojarnu jer će im pogled zaklanjati drveće.



U javnosti susjedne države već neko vrijeme se govori o snažnoj ruskoj želji da ima svoju bazu na zapadnom Balkanu, a Republika Srpska za tako nešto im je geostrateški najzapadnija varijanta. Bosanski mediji navode kako su to među ostalim bile teme na šest sastanaka Dodika i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koliko su ih dvojica političara održala u posljednje četiri godine. Navode ruski interes za gradnju tri baze: u Mahovljanima kraj Banje Luke, na Sokolcu i u Trebinju. Radi se o bivšim vojarnama iz kojih bi Putin bez problema na puškometu svojih raketnih sustava imao cijelu Europu. Ulaz u ove projekte bila bi gradnja tzv. humanitarnih centara u tim napuštenim vojnim kompleksima. NATO strahuje da svaki takav humanitarni centar lako može prerasti u vojnu bazu.



“Srbska čast”



Znakovito je da je u Banjoj Luci počela s djelovanjem niška podružnica udruženja “Srbske časti”. Ćelavi i nabildani muškarci svoju organizaciju predstavljaju humanitarnom, a svoje namjere miroljubivima i apolitičnim. Teško je osobe koje izvana djeluju kao dobro istrenirani specijalci povezati s humanitarnim akcijama pomaganja svojim sugrađanima.



Defile u Banjaluci



Osim toga, mnogi od njih imaju iza sebe kriminalnu prošlost. SDS je zbog njih prozvao Dodika i njegovog ministra Lukača, optužujući ih da osobe s policijskim dosjeima pozivaju na prijeme u Narodnu skupštinu. Fotografije na kojima s njima pozira Milorad Dodik, smatra oporba, dokaz su da stvara privatnu vojsku kojim plaši narod pred jesenske izbore. No, u federalnom Ministarstvu sigurnosti smatraju, navode mediji, da se tu ne radi samo o Dodikovoj propagandi, već da predsjednik RS-a formira paravojne jedinice u Republici Srpskoj.



Znakovito je da su tijekom neustavnog Dana Republike Srpske pripadnici “Srbske časti” 9. siječnja sudjelovali u defileu na ulicama Banja Luke. Pridružili su im se i kolege iz Niša, jer su na banjolučkim ulicama viđene srbijanske registracijske oznake na automobilima na kojima su bili grbovi “Srbske časti”.



Orden časti



Pripadnike ove udruge uspoređuju s Noćnim vukovima, bajkerskom skupinom koja je to samo formalno, u stvarnosti se radi o paravojski koju financira predsjednik Vladimir Putin. Klub je osnovan 1989. godine i broji 5000 članova. Ističu da se bore za pravu slobodu i protiv američke demokracije. Svaki član pristaje na žrtvovanje privatnog života i spreman je položiti svoj život u ime kluba i bratstva. Dobar dio članstva čine umirovljeni obavještajci, policajci i vojni specijalci.



Njihovi članovi se nalaze na američkoj crnoj listi zbog svoje intervencije na Krimu. Vođi Noćnih vukova Aleksandru Zaldastanovu zvanom Kirurg, zabranjen je ulazak u SAD i EU. Prati ga glas da je po svojoj moći treći čovjek Rusije.



Usprkos svemu, Milorad Dodik je ruske ultranacionaliste prošli mjesec odlikovao Ordenom časti za naročito isticanje u afirmaciji ljudskih prava, toleranciji među ljudima i narodima, vladavini prava i sloboda i jačanju prijateljskih odnosa između Rusije i Republike Srpske. On je s njima u vezi godinama, te je iz te veze uslijedio poziv za sudjelovanje u defileu Banjom Lukom 9. siječnja na kojem su Noćni vukovi primili priznanje.



Oni su Dodika pozvali na svoj bajkerski susret “Ruski san” u kolovozu u Sevastopolju, te najavili dolazak u Banju Luku na jesen, neposredno prije predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj.



- Ne mogu zamisliti Noćne vukove bez Republike Srpske i Srbije i jednostavno ne mogu zamisliti da u ovim zemljama, neraskidivo povezanim s Rusijom, naše ideje ne budu shvaćene - rekao je Zaldastanov u intervjuu za Glas Srpske.



