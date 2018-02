Kamen temeljac za novi objekt Medžlisa Islamske zajednice Mostar Dom za stare i iznemogle osobe - rehabilitacioni centar Podveležje danas su uz prigodnu svečanost položili reis-ul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović i predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Mostar Ramiz Jelovac.

Kompleks novog objekta prostirat će se na 2.000 kvadratnih metara i uz obnovu džamije stare preko 400 godina u njezinom izvornom obliku, s četvrtastom munarom.



Navodeći kako se radi o iznimno značajnom projektu, govori da su dobre ideje za Islamsku zajednicu uvijek dolazile iz Mostara i bile inspirativne za daljnje djelovanje.



"Iz Mostara su ideje uvijek bile poticajne za Islamsku Zajednicu. Ovdje imamo studentski centar, sad ćemo imati i za starije osobe. Mi se iz Mostara inspirišemo, tako su sada nastali neki drugi studentski centri u Sarajevu, Tuzli i tako dalje, ali moram kazati da su odavde dolazile ideje i da smo ih na najbolji mogući način opet činili u Mostaru. Ako je u Mostaru nešto krenulo onda se moglo iz Hercegovine i po Bosni širiti", kazao je reis Kavazović i dodao:



- Onako kako su dolazile možemo kazati čitavo prošlo stoljeće i ono pretprošlo svakako, jer kada govorimo o Islamskoj zajednici u BiH od njenog osnutka, njeni temelji su u Mostaru. Vi dobro znate da nije bilo Džabićevog pokreta i naših muftija mostarskih, vjerovatno ova naša današnja Islamska zajednica u BiH ne bi izgledala ovako kako izgleda. Zbog toga odmah na početku želim čestitati ovoj viziji. Ponekad se znamo požaliti da nemamo sredstava, da nismo u prilici, a meni se čini da nam ideja fali više nego samih sredstava.



Ovaj projekt je, kako je istakao reis Kavazović, jako važan i s aspekta proširenja temelja vakufa i vakufskih dobara, jer, vakuf je uvijek bio socijalna kategorija u smislu da je služio društvu.



- Ako prođete kroz bosanske gradove, vidjećete da oni u stvari svi, na ovaj ili na onaj način, svoju biti, svoj identitet, svoje postojanje duguju dobroti naših vakifa. Nemate nijednog grada u ovoj našoj lijepoj domovini BiH da on nije na neki način utemeljen na dobroti ljudi, na vakufu. Vakuf je bitan i važan i trebamo ga kao muslimani razvijati. Želim se zahvaliti ovdje prisutnom našem Safi Oručeviću koji je u ono vrijeme, naravno, kada je Mostar bio sav spaljen, mogli bismo kazati da je to bila spaljena zemlja, spaljen grad, razumio da vakufska dobra treba vratiti, dati da se ona obnove, a ona će onda koristiti zajednici na najbolji način. Dakle, trebamo svi razumjeti da ustvari na dobroti ljudi sve postoji. Ako nema dobrote u nama, neće biti ni našeg napretka, a neće biti naravno, možemo to slobodno kazati, ni budućnosti generacija koje će doći.



Mostarski muftija Salem efendija Dedović je naglasio kako je dolazak reisa Kavazovića u Podveležje najbolji pokazatelj kako je podržana i značajna ideja izgradnje kompleksa za stare i iznemogle osobe.



"Radi se o novoj inicijativi i projektu od koristi i nadamo se da će ovo biti poticajno za čitavu sredinu. Da će se otvoriti radne prilike i da će ovim projektom ljudima biti primamljivi prostori koji su gotovo opustjeli od ljudi i života", poručio je Dedović navodeći kako se treba raditi na oživljavanju prekrasnih prostora kojim BiH plijeni.



Predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Mostar Ramiz Jelovac ističe da se godinama uporno radilo na planiranju ovoga projekta i da je kamen temeljac i podrška IZ BiH potvrda da se za dobre ideje uvijek pronađu i sredstava.



"Mi smo na tome uporno radili od 2009 godine. Trebalo je tu podesiti puno parametara, s obzirom na to da iz projekta stoji islamska banka koja ima svoje uslove, ona ih je prilagođavala našim uslovima zahvaljujući angažmanu reis-ul-uleme Kavazovića tako da smo obezbjedili konstrukciju financiranja i nadamo se da će to za godinu dana biti urađeno", kazao je Jelovac i dodao:



- Recitaciju koju ste čuli na početku o onom vremenu kada smo ga hrabro branili, a radi se o platou od nekih 150 kilometara kvadratnih, uz velike žrtve. Međutim, Dejtonom smo dobili ovu površinu onda kada je linija ispravljana i na Sarajevu, ima li tu neke simbolike ili nema, ne znam. Danas posebno hoću da taj dio potcrtam i jedno ime u toj ekipi, gospodina Safeta Oručevića, koji je bio na čelu ekipe koja je u Mostaru vratila vakufe. Ta dva osnova sam spojio, i vakufi i ovaj element, danas su osnova za ovo što smo mi danas u prilici.



Arhitekt novog kompleksa Šemsudin Omeragić ističe da se radi o veoma zahtjevnom projektu koji će zauzeti značajno mjesto na području infrastrukture, ne samo na području Hercegovine, nego i šire regije.



"Kompleks je na 2.000 metara kvadratnih i svojim izgledom apsolutno će se prigladiti prirodnim ljepotama Podveležja. On ima stambeni dio za oko 50 osoba, restoran, biblioteku, prodavnice i druge društvene aktivnosti, te džamiju od prije 400 godina koja će biti obnovljena u njezinom izbornom obliku", pojašnjava Omeragić.



On ističe kako je uvjeren da će kompleks u Podveležju osim za smještaj starih i iznemoglih osoba biti veoma značajan i za razvoj turizma, jer, kako ističe, Podveležje je uvijek bilo vazdušna banja grada i mjesto za one koji traže oazu mira.



