U Bosni i Hercegovini trenutno je registrirano 137 boraca na stranim ratištima, a 40 osoba BiH je osudila zbog odlazaka na strana ratišta - kazao je zamjenik predsjedatelja Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) Mirsad Isaković.

On je kao sudionik na 12. plenarnom zasjedanju PAM-u Bukureštu naglasio da se u BiH posebna pozornost posvećuje globalnom problemu borbe protiv terorizma i trgovine ljudima, podsjećajući da je BiH prije četiri godine usvojila izmjene Kaznenog zakona BiH kojima je, kao prva država u regiji, zabranila odlazak na strana ratišta.



Tim izmjenama uvedene su sankcije za one koji prekrše ovu odredbu, kao i za one koji im na bilo koji način budu pomagali ili propagirali sudjelovanje u paravojnim i parapolicijskim formacijama u drugim zemljama, a trenutno se protiv 12 osoba vodi kazneni postupak, četiri osobe su povratnici na strana ratišta što pokazuje da je u procesu služenja kazni neophodno raditi na resocijalizaciji takvih osoba.



Kako je saopćeno iz PSBiH, Isaković je ukazao i na probleme velike nezaposlenosti i siromaštva u BiH, koji vode u ekstremizam i vjerski radikalizam, kao i na problem negativnih i neistinitih promidžbi koje uvećavaju ove brojeve na tisuće i stvaraju probleme dolasku stranih investitora i turista.



Sudjelujući i u raspravi na Stalnom odboru PAM-a za ekonomsku, socijalnu i suradnju u oblasti okoliša, Isaković je istaknuo problem eksploatacije prirodnih resursa i poručio da se posebna pozornost treba posvetiti razvoju malih i srednjih poduzeća i ulaganjima u infrastrukturu s ciljem boljeg povezivanja regije Mediterana.



Zastupnici zemalja članica PAM-a diskutirali su o prioritetnim pitanjima za područje Mediterana, s posebnom naglaskom na pitanja koja se odnose na terorizam i nasilni ekstremizam, borbu protiv trgovine ljudima, ekonomsku suradnju, klimatske promjene, mediteransko kulturno naslijeđe i zaštitu civila i ljudskih prava.



Na zasjedanju je zaključeno da su politička stabilnost i pravna sigurnost osnov za ulaganje i da mediteranske zemlje jesu partneri koji moraju zajednički tražiti rješenja i mehanizme u rješavanju tih pitanja.



Posebnu pozornost, kako je rečeno, treba posvetiti i pitanjima migracijskih tokova, ekonomske suradnje i poštivanju vladavine prava i ljudskih prava.



Sudionici su istaknuli i to da je neophodno uspostaviti političku stabilizaciju i mir u regionu, te upozorili na to da je na parlamentarcima odgovornost donošenja dobrih zakonskih rješenja koja će, uz najbolje prakse, pomoći u rješavanju navedenih pitanja, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

