Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržala je i u daljnju parlamentarnu proceduru uputila zastupničku inicijativa Denisa Bećirovića kojom Zastupnički dom PSBiH poziva nadležna tijela da, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u Zastupničkom domu PSBiH, izmijene i dopune ustave navedenih kantona s ciljem osiguranja ustavne ravnopravnosti Srba, kao i da se ustavima kantona, gdje to do sada nije učinjeno, precizira i osigura ustavna ravnopravnost bosanskog i srpskog jezika, te latinice i ćirilice.

Inicijativa se odnosi na nadležna tijela Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona 10, Srednjobosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i Posavskog kantona.



Odgođeno je izjašnjavanje o prijedlogu izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, čiji su predlagatelji zastupnici Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović.



Komisija je zaključila da od Zastupničkog doma PSBiH zatraži produljenje roka od 30 dana, odnosno do naredne sjednice Komisije, za dostavu izvješća o ovom zakonskom prijedlogu. Zaključeno je i to da se na narednu sjednicu Povjerenstva pozovu i predstavnici Centralne izborne komisije BiH.



Radi odsustva predlagača odgođeno je izjašnjavanje o usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom BiH Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagatelj zastupnica Borjana Krišto.



Komisija je zaključila da od Kolegija Doma zatraži produljenje roka od 30 dana, odnosno do naredne sjednice Komisije, za dostavu mišljenja o prijedlogu zakona.





