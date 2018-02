Vijeće ministara Bosne i Hercegovine do sljedeće sjednice trebalo bi dobiti integriranu informaciju, prije svega, o stanju na granici BiH i posebno na mjestima gdje ilegalni migranti prelaze bh. granicu.

Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić potvrdio je danas da će se prema migrantima i dalje humano postupati te će u skladu s kapacitetima BiH pokušati osigurati nivo smještaja i svih drugih potreba koje neće povrijediti njihovo ljudsko dostojanstvo u smislu smještaja, ishrane, zdravstvene skrbi i obrazovanja.



- Nemamo velike kapaciteta da bismo prihvatili hiljade izbjeglica i to je problem BiH, iako oni i ne žele ostati ovdje jer se kreću ka zemljama Evropske unije. BiH trenutno raspolaže sa stotinjak smještajnih kapaciteta te ćemo pokušati da one koji su probali naći smještaj u okviru kapaciteta vjerskih zajednica smjestimo u centre gdje će država preuzeti skrb o njima - pojasnio je Zvizdić.



Naglasio je da ukoliko se poveća broj ilegalnih migranata u narednom periodu BiH neće moći odgovoriti svojim kapacitetima te će morati zatražiti finansijsku, ali i institucionalnu pomoć od međunarodnih organizacija i Evropske unije.



- Ukoliko ostane na ovom nivou, a sada imamo informaciju da se radi o 1.000 do 1.500 migranata, onda možemo adekvatno djelovati, ali prije svega moramo uspostaviti adekvatnu kontrolu na granicama, posebno na granici sa Crnom Gorom - zaključio je Zvizdić.



Prema podacima Granične policije, Bosna i Hercegovina od početka 2018. godine bilježi priliv migranata i 458 ih je ilegalno ušlo u BiH od početka godine.



