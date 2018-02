Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, najstarija visokoobrazovna ustanova u Hercegovini, ovih dana nizom manifestacija proslavlja 41. godišnjicu od svog osnivanja.

Foto: Avaz

Tako je jučer u Sportskoj dvorani “Midhad Hujdur Hujka” upriličena svečana promocija nove generacije od 739 novih diplomanata, koji su svoje diplome stekli u protekloj akademskoj godini. Među njima su i 23 magistra nauka.



Nemaju dilemu



Iako je na sceni negativan trend odlaska mladih iz naše zemlje, pogotovo nakon diplomiranja, brojni diplomanti Univerziteta u Mostaru jednoglasno su u izjavi za “Avaz” rekli:



- Mi ostajemo ovdje!



Diplomirane pravnice Mirna Avdić i Amina Marić kazale su da nemaju dilemu otići ili ostati, jer žele živjeti u svojoj domovini, zasnovati u njoj porodice i naći zaposlenje u struci. Smatraju da je to itekako moguće samo ako postoji volja.



- Ako se borimo, imamo vjeru i volju i nešto što nas toliko veže za ovu zemlju, onda nema dileme. Treba ostati i stvarati sebi nešto bolje, jer ako nastavimo odlaziti i ako se niko ne bori, posebno mi, mladi, dozvoljavamo ovim starijima da ostanu i vladaju onako kako oni žele. Stanje se na taj način nikad neće promijeniti - istaknula je Mirna.



Ni njena kolegica Amina ne planira otići iz BiH, jer smatra da u njoj ima mjesta za sve.



- Svako ko želi, može sebi i ovdje nešto stvoriti. Ja želim ovdje osnovati porodicu i naći posao u struci - dodala je Amina.



Elvedin Jazvin iz Konjica diplomant je Agromediteranskog fakulteta, a u međuvremenu je upisao i master studij. Ni on ne misli da ide iz svoje zemlje.



- Sigurno je da je stanje na terenu loše, ali promjene su moguće i mi, mladi, smo tu da mijenjamo stanje, da svoje sutra učinimo boljim - kazao je Elvedin.



Brojne prilike



Vernes Pendić iz Mostara diplomant je Fakulteta informacijskih tehnologija. On je već našao zaposlenje, a nude mu se i neke druge šanse.



- Sigurno ostajem ovdje, jer ovdje imam mnogo prilika za posao. Mogu reći da mi je činom diplomiranja pao veliki kamen sa srca, prije svega zbog mojih roditelja, koji su mi plaćali fakultet - dodao je Vernes.



Rektor Univerziteta Sead Pašić čestitao je svim diplomantima, poželio im brzo zaposlenje u struci te ih pozvao da nastave školovanje na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi.



Pašić: Pokazali snagu



- Ponosni smo što smo izveli još jednu generaciju studenata, bečelora i magistara. Promoviranjem ove, kao i svih prethodnih generacija, mi iskazujemo ispunjenje društvene uloge Univerziteta. Ove brojke i ova prepuna dvorana na najbolji način demonstriraju snagu i vitalnost našeg Univerziteta i naše društvene zajednice - naglasio je Pašić.



U sklopu obilježavanja 41. godišnjice 17. februara će biti upriličena i svečana promocija 51 doktora nauka.



(Avaz)