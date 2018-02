Njemačka obavještajna služba BND nema konkretne indicije o jačanju islamističkih tendencija u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, jasna je Vlada Njemačke u odgovorima na 30 pitanja poslanika Ljevice u Bundestagu.

Njemačka Vlada je u svojim odgovorima na upitnik pod nazivom “Radikalni islam u Bosni i Hercegovini i na Kosovu“, u koje je Al Jazeera imala uvid, poručila da u BiH i na Kosovu i dalje vlada liberalno poimanje islama i da ništa ne ukazuje na to da bi se to uskoro moglo promijeniti.



Na pitanje poslanika Ljevice da li je istina da se proteklih nekoliko godina ni iz jedne evropske zemlje nije priključio toliki broj boraca oružanim grupama kao iz BiH, Vlada odgovara da to po, njenom saznanju, nije slučaj.



“Ne može se isključiti potencijalna prijetnja koja dolazi od pojedinaca ili frakcija sa islamističke scene u toj zemlji“, navodi se u odgovorima vlade.



Kada je u pitanju broj stranih direktnih investicija proteklih godina u BiH i na Kosovu, Vlada je izvukla podatke centralnih banaka tih zemalja. Ti podaci ukazuju da su se kompanije iz Saudijske Arabije kada je u pitanju BiH u proteklih pet godina tri puta našle na listi stranih direktnih investicija: 2013. i 2016. je Saudijska Arabija bila na 8. mjestu po pitanju direktnih investicija, dok je u periodu od januara do septembra 2017. bila na trećem mjestu.



Vlada Njemačke demantira pisanje medija



Kada je u pitanju Kosovo, Saudijske Arabije proteklih pet godina uopće nema među vodećim ulagačima u toj zemlji.



Odgovorima na upitnik Ljevice Vlada je demantirala izvještaje pojedinih medija, analitičara i političara koji konstantno pokušavaju ukazati na “rastuće islamističke prijetnje“ na Balkanu, a pogotovo u BiH i na Kosovu.



Loay Mudhoon politički analitičar i politolog sa Univerziteta u Kelnu kaže da poslanici Ljevice pokušavaju svjesno staviti vladu Njemačke pod pritisak i da su postavljena pitanja ideološki motivirana.



“Jasno je da se tvrdnje Ljevice ne mogu potvrditi. Savezna Vlada odgovara objektivno, svjesna svoje odgovornosti za sigurnost u Njemačkoj i dobrosusjedske odnose i saradnju u Evropi. Vlada ukazuje na to da se na većinu pitanja ne može odgovoriti, jer se radi o ‘povjerljivim informacijama’. Što se sadržaja tiče, Vlada odbacuje tvrdnje Ljevice kojim se želi ukazati na rast radikalno-salafističkog, odnosno džihadističkog pokreta u svijetu. BND nema konkretne podatke da je to slučaj”, navodi Mudhoon.



Ernes Kalač, komesar za integraciju Centralnog vijeća muslimana u Njemačkoj, kaže da se Vlada Njemačke poziva na činjenice, te samim tim demantira pisanje mnogih medija.



“Mi treba da budemo na tome zahvalni, jer je to činjenično stanje na terenu. Treba da se zajedno borimo protiv islamofobije koja, nažalost u Evropi vlada i da se borimo protiv takvih pisanja medija. Nažalost, njih je puno, jer ekstremna desnica dodatno jača onda kada je ekonomska kriza u pitanju ili kada je u pitanju blagostanje u nekoj državi. Ali, da bi desničari i radikalni milje dodatno ojačao, onda on mora biti potpomognut od strane medija i novinara. To je slučaj i u Njemačkoj. Kako to obično biva, bira se aktuelna tema koja je zanimljiva široj javnosti, a to je, nažalost nakon dolaska izbjeglica, od kojih su 95 posto muslimani, aktuelno. Novinari to prikazuju kao opasnost za Njemačku i opasnost za modernu Evropu. Predstavljaju to kao tzv. "islamizaciju Evrope" koja je pokrenuta dolaskom izbjeglica. Novinari prikazuju "mjesta obuke" u evropskim državama u kojim su mahom starosjedioci muslimani“, pojašnjava Kalač.



“To je, nažalost propaganda, ali se mi trebamo samo osvrtati na ono sto zvanična Njemačka prikazuje, a to je da takvi centri u BiH i ostalim državama zapadnog Balkana ne postoje. Najbolja je borba perom, što druga strana već radi šireći lažnu propagandu“, navodi on.



Savjetnik za medije poglavara Islamske zajednice u BiH reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića, Muhamed Jusić, kaže da opasnost od radikalizma koji vodi u terorizam ne treba potcjenjivati i da je to globalni problem s kojim se sva društva i države moraju nositi.



“I naše društvo i država se ovim problemom manje ili više uspješno bore. Međutim, evidentno je u posljednje vrijeme da se problem nasilnog ekstremizma politizira posebno u slučaju BiH. Izbjeglička kriza, uspon ISIL-a i teroristički napadi u Evropi ojačali su njenu desnicu koja sada pokušava doći na vlast u većini država EU. Njima je potrebno da stvaraju atmosferu straha u ovom slučaju od imaginarnog islama i muslimanske zavjere. Zato oni koriste prisustvo nekih pojedinaca i skupina koje zagovaraju konzervativne i nerijetko isključive stavove prema drugim muslimanima i modernosti uopće kako bi taj strah održavali živim. Zato imamo čitavu medijsku, akademsku i političku mašineriju koja od Bosne pokušava napraviti potencijalnu opasnost za Evropu i svoje susjede. Time se Bošnjaci od najveće evropske žrtve pokušavaju pretvoriti u njenu najveću opasnost“, kaže Jusić.



Skriveni cilj evropske desnice



Evropska desnica, dodaje on, iza toga ima još jedan skriveni cilj, a to je “potkopavanje samih temelja ujedinjene Evrope odnosno slabljenje podrške moguće proširenju EU među njenim građanima“, prenosi Al Jazeera.



“To naravno ide na ruku i radikalnoj desnici u BiH i okruženju koja je rado zaigrala na istu kartu nadajući se da će optužbama za to kako Bošnjaci u Bosni stvaraju "islamsku državu" po uzoru na onu ISIL-ovu oslabiti političku poziciju probosanskih stranaka i time dovesti do raspada države čime bi se ostvarili ciljevi koje nisu mogli postići tokom agresije devedesetih“.



Jusić ističe da Islamska zajednica apelira na sve one koji šire zlonamjernu protiv ovdašnjih muslimana da to ne čine, jer, kako kaže, “sijanjem nepovjerenja prema muslimanima i onim evropskim narodima i državama u kojima su oni većina samo jačaju radikalne elementi i doprinose dodatnoj marginalizaciji čitavih naroda i skupina“.



Loay Mudhoon kaže da se ovdje radi o klasičnim optužbama protiv Saudijske Arabije, koja je po njegovim riječima “najdraži neprijatelj” Ljevice, i Turske.



“Ove zemlje navodno učestvuju u finansiranju džihadističkih grupa. Konkretnih i novih potvrda za ovo nema. Poslanici Ljevice ovim samo žele potvrditi svoj pogled na svijet. Uopće ne uzimaju u obzir da je u Saudijskoj Arabiji već dvije godine u toku reformska ofanziva protiv radikalizma. Ljevica uopće ne razlikuje između utjecaja Turske i Saudijske Arabije. Ljevica ignorira važne uzroke radikalizacije kao što je primjerice tlačenje naroda i masovna ubistva koja provode režim Bashara al-Assada i njegova zaštitnica Rusija. ”, navodi on.



Ljevica, zaključuje on, potcjenjuje imperijalizam Vladimira Putina i teror kojeg sprovodi Assadov režim, jer to nije sukladno njenoj ideologiji.



