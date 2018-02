(24SATA.INFO)

Predsjednik Odbora za podršku obnovi Partizanskog spomen groblja u Mostaru Sergej Sergio Šotrić smatra da su izjave člana Predsjedništva BiH i predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića o građanskoj BiH kao "islamskoj državi" i "kalifatu" gluposti, perfidne i vrlo sračunate poruke.

U emisiji "Face to Face" sa Senadom Hadžifejzovićem, Šotrić, uspješni poslovni čovjek, porijeklom Mostarac sa adresom u Kelnu, pojasnio je da mu je izuzetno važno na koji način se BiH predstavlja u Njemačkoj.



On je na društvenim mrežama oštro kritikovao Čovićeve stavove, a za Face TV kaže da ne bi tako reagovao da ih ne smatra vrlo opasnim.



"Percepcija ljudi u BiH je takva da ne mogu da shvate koliko je ta tema u ovoj situaciji geopolitičke klime u Evropi i svijetu opasna. Oni uopšt nemaju tu percepciju kao ja koji sam odrastao u Mostaru u klimi zajedništva, gdje mi džamija nije strana pojava i gdje je rječnik Meše Selimovića moj. Oni to ne mogu osjete i vrlo brzo mogu da se zalijepe za takve plakativne parole. U tome leži opasnost", mišljenja je Šotrić.



Ističe da je neophodno stručno, oštro i direktno reagovati protiv takvih poruka. Jedan od načina je i humor, ali institucije države to treba da rade preko nadležnih agencija na kompleksniji način.



Svoje javne istupe i kritike određenih negativnih pojava, Šotrić pojašnjava građanskom obavezom i hrabrošću, uprkos prijetnjama i upozorenjima koje dobija.



"To je mostarska građanska kultura. Mostarska čaršija me je odgojila, podigla, školovala, nahranila i usmjerila u životu. Sa 28 godina došao sam kao izgrađen kapacitet u Njemačku. Ako nemam prirodni osjećaj u bilo kojoj formi da vratim kredit koji mi je uplaćen, onda sa mnom nešto nije u redu, onda sam konformista ili postajem najjednostavniji konzument kapitalističkih reklama", navodi on.



Kao potomak srpske pravoslavne porodice, svojevremeno je zatražio oprost od žrtava za zločine koji su počinjeni u ime naroda kojem pripada. Nije mu, kaže, teško da poput Vilija Branta svaki put padne na koljena i iskreno se pokaje.



"To mi treba. Da to ne uradim, smatrao bih da nisam završio svoj posao na zemlji. U Drugom svjetskom ratu ustaše su mi ubile oba djeda i vrlo mi je jasno da postoji individualna odgovornost. No, postoji i bit kolektivne odgovornosti. Ne mogu da se sakrijem iza toga šta su Karadžić, Mladić i Milošević radili u moje ime. Postoje presude u Hagu i činjenica je da su Srbija i Hrvatska izvršile agresiju na BiH. Moja obaveza je da kažem da se toga stidim kao pojedinac. Boli me svaka ta žrtva", naglašava, između ostalog, Šotrić.



Kako ocjenjuje, frapantna činjenica je da su agresori non-stop politički aktivni, a odbrana BiH je tanka.



"No, ohrabruje to što ima jako puno ljudi koji možda nisu plaćeni za to da brane BiH, kompetentno i stručno. Imamo primjer Mostara, gdje recimo Centar za kritičnu misao i Centar za mir koji rade fantastičan posao", poručio je Šotrić.



Vlast, kako upozorava, ne radi gotovo ništa, a pitanje je jesu li uopšte kompetentni za to ili jednostavno propuštaju šansu za to.



Rješenje za situaciju u BiH jednostavno je, ukoliko svaki pojedinac sebi postavi pitanje šta on može uraditi za svoj grad i državu.



"Stalno očekujemo da Evropa riješi sve naše probleme. Ona će riješiti neke, ali zapitajte se šta kao individua možete učiniti za svoj grad, pa i državu", dodaje Šotrić.



Kao predsjednik Odbora za podršku obnovi Partizanskog spomen groblja u Mostaru, govorio je i o važnosti ovog projekta, te značaju ovog nacionalnog spomenika BiH za sve građane ove države.



"Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka prije par mjeseci pomogao je donacijom da se ugrubo očisti Partizansko groblje. Sarajevo je pomoglo Mostaru. Sada već mogu dolaziti prvi turisti, a mi radimo na sljedećim koracima. Vremenom će doći nove generacije, koje će shvatti da moraju poštovati svoju istoriju i kulturu", istakao je, između ostalog, Šotrić, te poručio da je Partizansko groblje drugi po značaju simbol Mostara, nakon Starog mosta.

