Insinuacije o stvaranju islamske republike u Bosni i Hercegovini od strane predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića, na sebi svojstven način prokomentarisao je ugledni bh. novinar i urednik Senad Hadžifejzović u večerašnjem izdanju Centralnog dnevnika, prenose Vijesti.ba.

Hadžifejzovićev komentar prenosimo u cijelosti:



Es - selamu alejkum milete, narode kalifata Islamske carevine Bosne i Hercegovine. Naš preuzvišeni halifa, prvi od trojice ravnopravnih emira, Bog ih poživio a na ahiretu im dao dženet, dragi nam Dragan Ibn Herceg Ebu Čović treći, donio je i objavio ferman o ukidanju šejtanskog Dejtona i uvođenju časnog kalifta. Alhamdulilah.



On je dvojicu svojih zamjenika emira Bakr Ebu Alija i emira Mladen bin Mladen Ivanija majorizirao, to jeste poslao im katil ferman. Iako u manjini, naš halifa je sebe proglasio većinom. Amin! Halifa Ibn Herceg treći je izdao fetvu. Sve njegove podanike koji sebe nazivaju građanima, dakle kjafire, hitno treba deportovati u kjafirske kraljevine, kod kajzera u Njemačku, kod cara u Austriji i na ostrvo Island.



Prvi na spisku za prinudnu hidžru su, mladi obrazovani, radno i polno zreli. Sve one koji su ostali naš preuzivšeni halifa danas je okupio na jedno mjesto. Moblizirao, kako je već najavio. Formirao svoj HVO - Halifatsko vijeće odbrane i poselamio novim i od danas jedinim službenim pozdravom; Merhaba askeri !







