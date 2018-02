Velike količine automatskog naoružanja bit će isporučene MUP-u RS-a svega nekoliko dana prije nego službeno bude otvoren Centar za obuku pripadnika MUP-a RS-a u kojem će, prema Memorandumu kojeg je ministar Lukač 2015. godine potpisao u Moskvi, obuku vršiti specijalci iz Rusije.

Arhiv / 24sata.info

Piše: Avdo Avdić



„Izjavljujemo da će Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a, preko Republičke direkcije za promet naoružanja i vojne opreme, uvesti automatske puške MO5EI, količina 1500 komada, te automate M92, količina od 1000 komada“, napisao je u jesen prošle godine ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.



OSAM MILIONA ZA POLICIJU



Time je suštinski počelo naoružavanje pripadnika MUP-a RS-a koji su u prošloj godini dobili više oružja nego sve bh. policijske agencije zajedno u protekle tri godine. Samo ovaj posljednji kontigent oružja, čija je nabavka u toku, koštat će oko milion dolara, dok je u aprilu prošle godine, ministar Lukač, u intervjuu za Srnu, najavio da će za potrebe naoružavanja pripadnika MUP-a Republike Srpske biti izdvojeno ukupno 8 miliona maraka.



Većina nabavke urađena je ili će biti urađena preko Direkcije za promet naoružanja i vojne opreme RS kojom rukovodi Dragan Kapetina, dugogodišnji najbliži saradnik Slobodana Tešića, međunarodnog trgovca oružjem koji se odnedavno nalazi na crnoj listi SAD-a.



Upravo je Dragan Kapetina 20. novembra 2017. godine u ime Direkcije potpisao ugovor sa Zastavom oružje AD, prema kojem će to preduzeće iz Srbije isporučiti MUP-u Republike Srpske oružje vrijedno 930 hiljada dolara.



„Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor tretira kao poverljiv i nijedna strana neće imati pravo da obelodani, prenese ili učini dostupnim sadržaj ovog Ugovora“, piše u članu 12 dokumenta kojim je Kapetina, u ime Vlade Republike Srpske, odnosno ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača, nabavio 2500 automatskih pušaka za policiju RS.



U prilogu ovog dokumenta, koji je u posjedu Žurnala, navedeno je da je rok isporuke naoružanja mart 2018. godine. Dakle, velike količine automatskog naoružanja bit će isporučene MUP-u RS-a svega nekoliko dana prije nego službeno bude otvoren Centar za obuku pripadnika MUP-a RS-a u kojem će, prema Memorandumu kojeg je ministar Lukač 2015. godine potpisao u Moskvi, obuku vršiti specijalci iz Rusije. No, o tome ćemo u narednim danima.



OD AFRIKE DO REPUBLIKE SRPSKE



Sada se vratimo spornoj nabavci dugih cijevi za pripadnike MUP-a RS koju provodi Direkcija za promet naoružanja RS. Direktor te Direkcije Dragan Kapetina proteklih je godina bio na čelu nekoliko firmi za promet naoružanja čiji je osnivač srbijanski trgovac oružjem Slobodan Tešić. Kapetina je, prema dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala, bio zadužen da u BiH podmićuje zvaničnike koji su trebali potpisivati dozvole za izvoz naoružanja, a bio je prisutan i na sastancima kada su bivši glavni državni tužilac Milorad Barašin i Slobodan Tešić dogovarali obustavljanje istrage protiv Tešićevih firmi. Barašin je nakon ovih sastanaka smijenjen, ali je Vlada RS-a donijela odluku da na mjesto direktora Direkcije za promet naoružanja postavi upravo Kapetinu.



Njegov šef Slobodan Tešić u tom periodu bio je na crnoj listi UN-a zbog naoružavanja paravojnih formacija u Africi. Nakon što je skinut sa liste UN-a, Tešić je završio na crnoj listi SAD-a. I to upravo zbog sumnjivih poslova sa prometom naoružanja i vojne opreme.



(Žurnal.info)