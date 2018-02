Snijeg koji je napadao proteklih dana u Hrvatskoj i polako "prijetio" Bosni i Hercegovini, topi se te se sada pretvorio u bljuzgu zbog kojeg na kopnu još neko vrijeme neće biti suho.

Arhiv / 24sata.info

Novih značajnijih padavina neće biti, no bit će temperatura u minusu, leda i dugotrajne magle, prognoziraju meteorolozi.



U petak minusi



Već sutra (petak), 9. februar, u Bosni i Hercegovini se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu do 5 stepeni.



Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni.



U subotu, 10. februara, očekuje se oblačno. Prije podne slab snijeg u Krajini. U drugoj polovini dana slab snijeg ili susnježica i u ostalim područjima Bosne. Na sjeveru Hercegovine krajem dana se očekuje slab snijeg. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjerena bura sa jakim udarima.



Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni.



U nedjelju, 11. februara, veći dio dana bit će oblačno. U jutarnjim satima slab snijeg se prognozira u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Smanjenje oblačnosti od poslijepodnevnih sati. Vjetar u Bosni slab sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura.



Snijeg u Krajini



Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 0, na jugu zemlje do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 3, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni.



U ponedjeljak, 12. februara, novo naoblačenje. Od poslijepodnevnih sati u Krajini se prognozira slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab sjevernog smjera.



Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -1, na jugu zemlje do 2 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 5, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni.



