Nekoliko predstavnika nezaposlenih majki, koje ne ostvaruju pravo na materinski dodatak u RS-u, predalo je Ustavnom sudu RS prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o dječijoj zaštiti.

Dostavili su i urgenciju kojom traže da Ustavni sud ubrza proces ispitivanja ustavnosti, jer se radi o osjetljivim kategorijama društva, majkama i djeci.



Na ovaj način majke su pokrenule drugu etapu borbe za svoja prava, pravnim putem, jer osam zahtijeva i šest izlazaka na ulicu nisu bili dovoljni da se dođe do sastanka s premijerkom.



Jedna od majki, Marijana Mijuš je rekla novinarima da žale što su morale pravnim putem tražiti svoja prava, ali, dodaje, do toga je došlo jer premijerka RS-a Željka Cvijanović nije pristala da razgovaraju.



Odbornik u Skupštini grada Banja Luka Draško Stanivuković, koji podržava majke u njihovoj borbi, rekao je da će svaki dan predavati urgencije kako ove kategorije stanovništva ne bi godinu dana čekali na rješavanje zahjeva za ocjenu ustavnosti.



-Zakon je sporan jer se majke dijele na one koje su rodile nakon 1. decembra 2017. i one prije tog datuma, iako obje imaju djecu koja su manja od 12, odnosno 18 mjeseci. To je diskiminacija - tvrdi Stanivuković.



Sporan im je i period u kojem majke moraju podnijeti zatjev za ovu naknadu.



Zakonom o dječijoj zaštiti RS-a, koji je usvojen krajem prošle godine, materinski dodatak od 405 KM predviđeno je da primaju samo majke čija su djeca rođena 1. decembra 2017. godine i poslije i to do navršene godine dana starosti, odnosno 18 mjeseci ako su u pitanju blizanci ili treće dijete.



Radnik u zgradi u kojoj je sjedište Ustavnog suda RS-a je grubo izbacio fotografe i kamermane, koji su pokušali da snime majke kako predaju urgenciju za Sud.

