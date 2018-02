"Prepade" me lider HDZ-a, da se u Bosni i Hercegovini zagovara islamska država te krenuh u potragu za dokazima na terenu.

Foto: 24sata.info

U BiH je npr. "vrlo lako" pronaći islamske simbole - po brdima i dolinama - izlivene u beton i čelik. Ne treba uopšte da vas čudi da muslimani danas islamiziraju Bosnu i Hercegovinu sa krstovima / križevima. Mjesec i zvijezda - to je prošlost, to je srednji vijek, danas muslimani islamiziraju putem krstova tj. križeva.

Znate i sami kako su naši muslimani lukavi. Ma jašta, lukavi su oni buraz - ko ih ne zna, skupo bi ih platio... Ja bih se čak usudio reći, da su bosanskohercegovački muslimani najlukaviji na svijetu - zato trebate dobro paziti, ništa nije onako, kako vam se na prvi pogled čini...

Evo recimo, neupućeni ljudi bi došli do zaključka, da se kod ovih silnih križeva / krstova na svakom ćosku BiH radi o katoličkom i/ili o pravoslavnom fundamentalizmu. Maaa neeeeee, sve su to buraz muslimani svojeručno postavili, samo da bi nam zamazali oči, sve je to strategija sa ciljem opšte islamizacije BiH.

Muslimani nas okružuju krstovima i križevima na svakom koraku, tako nas uninaju, time nas paralizuju i dok se mi buraz avizamo već je kasno - proš´o voz - dok se mi avertimo, već smo islamizirani...



Izvinite što ovdje postavih samo jedan mali dio krstova / križeva u prirodi Bosne i Hercegovine...

Možda i vi imate vašu omiljenu fotografiju nekih bosanskohercegovačkih križeva? Tako reći, vaš omiljeni krst - vaš najdraži bosanskohercegovački križ?



I ne dajte se zavarati, dobro otvorite oči - gdje god naiđete na neki krst ili križ u BiH, znajte da je to djelo lukavih muslimana, znajte da se radi o prikrivenoj islamizaciji - po principu:

"islamizacija putem pokrštavanja".

Piše: Sergio Šotrić

(24sata.info)