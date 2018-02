Uvođenjem dugonajavljivanih linija za Dusseldorf i Stuttgart te uspostavljanjem redovne linije za Zagreb Mostarski aerodrom ove godine planira udvostručiti broj putnika. Pored toga, nastavlja i pregovore oko linija za Beograd i Istanbul.

Foto: FENA

Direktor tog aerodroma Marin Raspudić kazao je u razgovoru za Fenu kako je primjetna velika zainteresovanost za letove prema njemačkim gradovima koje će aviokompanija Eurowings započeti 16. maja te pozvao građane da koriste te linije, napominjući kako iz Dusseldorfa i Stuttgarta imaju konekciju za sve gradove svijeta.



- Što se tiče cijena, linija je izuzetno povoljna i vjerujemo da će to prepoznati privrednici Grada Mostara, dijaspora, turisti, kao i svi građani Hercegovine - kakao je Raspudić.



Dodao je kako je provedena procedura za uspostavljanje redovne linije za Zagreb, da su osigurana potrebna sredstva te da i ta linija, također, treba krenuti u mjesecu maju.



- To ćemo zvanično objaviti nakon završnih razgovora sa Croatia Airlinesom, ali možemo sa sigurnošću reći da linija za Zagreb kreće u maju - potvrdio je Raspudić.



Kazao je kako su u toku pregovori i za uspostavljanje linija za Beograd i Istanbul, ali da to još uvijek nije dogovoreno.



Govoreći o tome da li Mostarski aerodrom može biti alternativa Sarajevskom, pogotovo u zimskim mjesecima, rekao je kako se aerodrom u Mostaru nalazi u okruženju kvalitetnijih, jačih i boljih aerodroma (Sarajevo, Split i Dubrovnik) te da o tome odlučuju aviokompanije.



- Dolaskom Eurowingsa i Croatia Airlinesa sigurno će se poboljšati naš kvalitet i možemo očekivati da će se aviokompanije odrediti prema nama - zaključio je Raspudić.



Dodao je kako se mora raditi na unaprjeđenju, ocijenivši kako bez stalnog ulaganja nema ni razvoja aerodroma.



- Ove godine imamo dobru saradnju s gradom, kantonom i Federacijom BiH i nadamo se da će svako ispuniti svoj dio obaveza te da ćemo uspješno odgovoriti svim zadacima - kaže Raspudić.



U krugu aerodroma u toku je i izgradnja objekata Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Granične policije BiH koji će, kako je rekao, osigurati da Aerodrom Mostar bude adekvatan međunarodni prijelaz.



- Vjerujemo da će za otvorenost našeg aerodroma čuti čitava Evropa i da će ova godina biti inicijalna kapsula za razvoj Aerodroma Mostar - poručio je Raspudić.



(FENA)