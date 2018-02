U Hercegovini obilnije padavine očekuju se danas i sutra. U tom periodu akumulirana količina padavina prognozira se između 60 i 120 litara po metru kvadratnom. Najviše padavina se očekuje u planinskim područjima gdje može pasti i više od 120 litara kiše po metru kvadratnom, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Danas je izdat narandžasti meteoalaram za područje Banje Luke, Višegrada, Mostara i Trebinja.



U subotu, 03.02.2018., prije podne snijeg ili susnježica su najizgledniji u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne. U ostatku zemlje kiša. Od poslijepodnevnih sati prema kraju dana postepen pad temperature zraka u centralnim i sjeveroistočnim područjima će usloviti prelazak kiše u susnježicu ili snijeg. Prognozirana količina padavina se većinom kreće između 20 i 40 litara po metru kvadratnom. U Krajini, centralnim, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne lokalno može pasti i do 60 litara po metru kvadratnom. U Hercegovini se većinom prognozira između 40 i 80 litara kiše po metru kvadratnom, s tim što lokalno može pasti i do 120 litara kiše. U subotu u Hercegovini, centralnim, jugozapadnim i istočnim područjima Bosne su izgledni i olujni udari juga brzine 70 do 90 km/h. U poslijepodnevnim satima jugo će oslabiti. Temperatura zraka u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima zemlje između 0 i 4°C. U ostatku zemlje temperatura zraka između 8 i 14°C, na jugu i do 16°C.



U nedjelju, 04.02.2018., u Bosni se prognozira slab snijeg ili susnježica. Od sredine dana prema večernjim satima u nizinama će padati i slaba kiša. U Hercegovini pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima. Prestanak padavina do kraja dana. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini slabo jugo koje će krajem dana promijenuti smjer na sjever. Temperatura zraka u Bosni između -1 i 4°C. U Hercegovini temperatura zraka između 4 i 9°C.



U ponedjeljak, 05.02.2018., u Bosni oblačno. U Hercegovini sunčanije prije podne, zatim se očekuje naoblačenje od sredine dana. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu do 2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C.



U utorak, 06.02.2018., nove padavine se prognoziraju od poslijepodnevnih sati. Ispočetka kiša koja će do kraja dana u Krajini i zapadnim područjima preći u snijeg. Na planinama će padati snijeg. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0°C, na jugu do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 11°C.



(24sata.info)