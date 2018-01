Bh. građani su u panici za svoje zdravlje zbog širenja virusa i povećanja broja oboljelih od sezonskog gripa, a posebno nakon prvog smrtnog slučaja u Zenici, koji je prouzrokovan virusom H1N1, poznatijem kao svinjski grip.

Podsjećamo, u Mostaru je nedavno od sezonskog gripa preminula jedna osoba, dok se u Banjaluci na bolničkom liječenju nalazi jedan pacijent s teškim gripom.



Zbog svakodnevnog povećanja broja oboljelih od gripa, nekoliko bolnica u BiH uvelo je pojačane preventivne mjere i redukovali su ili zabranili posjete. Ipak, epidemija nije proglašena.



Iz Kantonalne bolnici Zenica kazali su da je pacijent V.L. preminuo zbog infekcije virusom H1N1, poznatije kao svinjski grip, što je ujedno prvi slučaj od te vrste.



"Pored simptoma gripa pacijent je imao određene komorbiditete, a naknadno je stigao i nalaz uzetog testa na grip, koji je bio pozitivan na H1N1 influencu, svinjski grip, pa se procjenjuje da je ovaj grip doveo do stanja koje je završilo smrtnim ishodom", kazao je Rasim Skomarac, direktor ove ustanove.



Dodao je da je pacijent primljen 15. januara i da je dva dana poslije preminuo uprkos svim naporima ljekara.



Međutim, iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH govore da ne postoji svinjski grip kao novi virus. Dodaju da je ove godine povećan broj pacijenata oboljelih od sezonskog gripa.



"Upozoravamo svake godine da se može desiti da osoba umre od sezonskog gripa, a da pacijenti treba da se vakcinišu", kazala je Mirsada Mulaomerović iz Služba za epidemiologiju u federalnom zavodu.



Banjalučki ljekar Branislav Lolić pojasnio je da su sezonski grip i svinjski grip veoma slični.



"Svi simptomi su slični, ali kod svinjskog gripa je teža klinička slika, dolazi do velikih respiratornih komplikacija, od kojih je jedna upala pluća, zatim upala sinisa i ušiju", kazao je Lolić.



Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS, do sada je prijavljeno šest pacijenata oboljelih od gripa, ali ističu da nema mjesta panici jer u RS nema epidemije.



Prema riječima Zvezdane Vuković iz Klinike za infektivne bolesti UKC RS, nema pacijenata sa svinjskim gripom.



Dalibor Bošković, portparol bolnice Istočno Sarajevo, kazao je da su posjete u bolnici zabranjene od prošlog petka pa sve do daljeg.



Kako kaže, nije proglašena epidemija gripa, ali su zbog prijavljenih slučajeva zabranjene posjete.



U Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Novom Gradu do sada je prijavljeno 26 slučajeva sezonskog gripa.



U Bijeljini je ove zimske sezone ukupno prijavljeno 115 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 746 akutnih respiratornih infekcija.



Na snazi su zabranjene posjete bolesnicima u Sveučilišnoj bolnici Mostar, a do daljeg su zabranjene posjete pacijentima na Klinici za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze UKC u Tuzli.



