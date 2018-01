Danas će u Bosni preovladavati sunčano vrijeme sa malom do umjerenom naoblakom, a više oblačnosti prognozira se na jugu i zapadu Hercegovine.

Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između osam i 14 stepeni Celzijusovih.



U srijedu se više oblačnosti očekuje na zapadu i jugozapadu Bosne i u Hercegovini. U ostalim područjima mala do umjerena naoblaka. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus tri i tri, a najviša uglavnom između sedam i 13 stepeni.



Od četvrtak izgledno je prolazno, kratkotrajno jače pogoršanje, praćeno zahlađenjem, padavinama, kišom na jugu i snijegom u Bosni, što će kulminirati u petak.



U većem dijelu Bosne će padati i kiša i snijeg. U ranim jutarnjim satima padavine prvo u Krajini i prema sredini dana padavine će se proširiti na ostala područja. Granica snijega ili susnježice se može spustiti i do 400 metara nadmorske visine, navodi Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.



Za dane vikenda, vremenske prilike postepeno će se stabilizovati. U subotu i nedjelju će biti osjetno hladnije, naročito u jutarnjim satima, kada su izgledne negativne temperature u gotovo cijeloj zemlji, u unutrašnjosti do minus deset stepeno. Danju će na jugu biti toplije, u Bosni je moguće sa temperaturama ispod nultog podjeljka tokom cijelog dana.



Od 5. februara do kraja prognoznog perioda (13. februar), prema aktuelnim kartama, slijedi par dana sa padavinama, nakon toga doći će do djelimične stabilizacije i od sredine naredne sedmice postoji vjerovatnoća za četiri do pet dana natprosječno hladnog perioda.





