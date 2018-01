Na području Federacije BiH u protekloj je godini otkriveno i prijavljeno ukupno 60 slučajeva povezanih s visokotehnološkim kriminalom, a iz Federalne uprave policije (FUP) upozoravaju kako se u narednom razdoblju na području naše zemlje može očekivati razmjeran porast kaznenih djela povezanih s kompjuterskim kriminalom.

Što se tiče slučajeva iz prakse koji su vezani za cyber kriminal, iz FUP-a su, uz ostalo, izdvojili slučajeve u kojima su radili na otkrivanju i sprječavanju trgovine naoružanjem na dark webu, zatim lišavanju slobode skupine stranih državljana koji su vršili krivotvorenje bankovnih kartica te oduzimanju laboratorija za proizvodnju falsificiranih bankovnih kartica i uređaja za kompromitaciju bankomata.



Osim toga, policija je radila i na lišavanju slobode organizirane kriminalne skupine koja se bavila distribucijom računalnih virusa, kompromitacijom elektronskog bankarstva te nekoliko slučajeva pronalaska nestalih osoba i sl.



Po njihovom mišljenju, Bosna i Hercegovina se ne razlikuje od ostalih zemalja u okruženju i svijetu u odnosu na trendove izvršenja kaznenih djela kompjuterskog kriminala.



Uzimajući u obzir činjenicu da se za počinjenje kaznenog djela kompjuterskog kriminala u osnovi koristi internet kao globalna mreža, samim time i Bosna i Hercegovina je, kao korisnik globalne mreže, podložna i svim oblicima prijetnji koje dolaze iz internet prostora, ocijenili su za Fenu iz spomenute uprave policije.



- S obzirom da smo svjedoci činjenice da su informacijski sustavi i komunikacijske mreže u Bosni i Hercegovini dio globalne mreže te da se javni organi, bankarski sektori, industrijski organi i dr. u svom svakodnevnom radu opredjeljuju i oslanjaju na dostignuća iz spomenutih oblasti, nameće se zaključak da se u narednom razdoblju može očekivati razmjeran porast kaznenih djela s obilježjima kompjuterskog kriminala - istaknuli su iz FUP-a.



Na pitanje koliko je teško 'ući u trag' takvim slučajevima, kazali su kako se kaznena djela kompjuterskog kriminala po svojoj složenosti prilikom otkrivanja, istraživanja i dokazivanja, prema njihovoj procjeni, mogu svrstati u red sa najkompliciranijim vrstama kaznenih djela koje prepoznaje pozitivna zakonska praksa u BiH.



Posebno se to, smatraju u FUP-u, ogleda u tome što se izvršitelji i tragovi kaznenog djela kompjuterskog kriminala mogu nalaziti u bilo kojem dijelu globalne mreže- interneta, tako da postoji ogromna dislociranost tragova kaznenog djela.



Otkrivanje i dokazivanje kaznenih djela kompjuterskog kriminala otežava i činjenica da se korisnicima interneta omogućava da većinu svojih zlonamjernih radnji mogu vršiti putem raznih kanala koji korisnicima nude veliki stupanj anonimnosti, odnosno kriptovanih metoda razmjene podataka i sl.



Kada su u pitanju najzastupljenijih slučajevi iz spomenute vrste kriminala, iz FUP-a navode kako su neke vrste slučajeva po načinu izvršenja, kao i zbog obima u kojem se pojavljuju i izražene upornosti izvršitelja kaznenog djela, na svjetskoj razini počeli dobivati prepoznatljive nazive (npr. „nigerijska prevara“ i sl.).



- Prema određenim analitičkim pokazateljima, trenutno najrasprostranjeniji slučajevi kompjuterskog kriminala su krađe novca putem bankovnih kartica, kompromitiranje poslovnih e-mail računa, kriptovanje informacijskih sustava korisnika uz izražene zahtjeve za otkup, odnosno napadi koji se vrše malicioznim programima na IT sisteme - zaključuju iz FUP-a.



Broj i vrste kaznenih dijela iz oblasti visokotehnološkog kriminala te financijsku štetu koja nastaje izvršenjem tih djela veoma je teško procijeniti. No, posljednja istraživanja pokazuju kako je cyber kriminal proteklih godina doživio neslućeni rast, a da se šteta koju nanosi svjetskom gospodarstvu mjeri u milijardama dolara.





