Nana Fata Orlović sinoć je gostovala na FACE TV u emisiji “Centralni dnevnik” sa Senadom Hadžifejzovićem gdje je govorila u svojoj borbi koju vodi kako bi se izmjestila crkva koja je napravljena na njenoj imovini.

Foto: 24sata.info

Ona je govorila o političarima, nepravdi koja je načinjena prema njoj ali i o porodici i narodima u BiH.



"Četeres je godina kako me muče i mene majmunišu. Na sramotu političarima koji se igraju sa mnom. Ja nedam svoje", poručila je Orlović.



Naglasila je da bi nekoliko političara trebalo "išćerati".



"Ko smije ući u politiku i ući u moju avliju, njega bi išćerala. Ja sam se sa njima svađala, ali oni kažu da je politika ušla i igra se politika, i srpska i muslimanska, oni vole da dijele Bosnu". rekla je.



"Kažu srpska republika. Šta mene interesuje srpska republika. Ja mu ne diram u republiku ali hoću svoju zemlju", rekla je Orlović.



Poručila je da voli Bosnu i da ko je dijelio neka je sastavlja.



Osvrnula se i na negiranje bosanskog jezika, kazavši da ovo nije Srbija i da treba da se prihvati bosanski jezik.



Nana Fata je govorila i o dolasku potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića koji je nudio da se zemlja proda i da crkva ostane u njenoj avliji, a da novac podijele.



"Doš'o Ramiz, doš'o onaj što je u opštini, da ja dam i da sa našim dijelim pare. Pa nije ga moj Šaćir rodio da s njim dijelim pare. Lahko bi tebi bilo uzeti moje, malo podaj svoje. Razim je bio, on je tamo predsjednik za Dodikom. I on je doš'o glavni u kuću. Ja sam ga maršnula. Za malo ga nisam đezvom udarila.



- Pili kahvu, tamo vamo, on nešto pocrveni pa problijedi. Kaže meni, znaš neno šta je, rekoh šta je, hoće crkvu za put, kako bi bilo da mi ovo damo i prevedemo, da podijelimo pare, ja sam skočila uzela đezvu, lupila od stol i otvorila vrata.



Dodale je da je najviše boli što iz Bosne odlazi omladina.

(24sata.info)