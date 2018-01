Sud u Beogradu ponovo je odgodio početak postupka protiv Novaka Đukića za zločin na tuzlanskoj Kapiji, nakon što je njegov advokat rekao da je hospitaliziran zbog “psihičkih problema”. Viši sud u Beogradu odgodio je početak postupka protiv Đukića na kojem je trebalo biti razmatrano preuzimanje izvršenja 20-godišnje zatvorske kazne na koju je osuđen zbog zločina počinjenog na “tuzlanskoj Kapiji”, s obzirom da se nalazi na liječenju.

Novak Đukić / 24sata.info

Vijeće je na početku ročišta kazalo da je Đukića sredinom decembra pregledao sudski vještak i zaključio da je njegovo zdravtsveno stanje stabilno i da može pratiti suđenje.



Međutim, Đukićev advokat Milorad Konstantinović je rekao da se u posljednjih mjesec dana stanje Đukića pogoršalo i da se on nalazi na liječenju.



“On je hospitalizovan zbog psihičkih problema”, rekao je Konstantinović.



Advokat je sudu pokazao izvještaj iz bolnice gdje se navodi da je Đukić hospitializiran samo dva dana pred ročište, u srijedu, 17. januara.



Sudsko vijeće je zatim zatražilo da se izvrši novo vještačenje Đukićevog zdravlja.



Đukić je pred Sudom BiH proglašen krivim da je, kao komandant Taktičke grupe “Ozren” Vojske Republike Srpske, 25. maja 1995. naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira grad Tuzlu, usljed čega je došlo do masakra na “Kapiji” kada je ubijeno više od 70 osoba.



U februaru 2014. on je pušten iz zatvora nakon što je Ustavni sud BiH - zbog pogrešne primjene zakona - ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 25 godina zatvora.



Sud BiH je u junu 2014. smanjio kaznu Đukiću na 20 godina, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio Sud BiH da je osuđeni na liječenju u Srbiji.



Potjernica za Đukićem raspisana je u oktobru 2014. jer se nije odazvao pozivu za izvršenje kazne, nakon čega je od Srbije zatraženo preuzimanje presude.



Viši sud u Beogradu je nekoliko puta odgađao ročište na kojem je trebalo biti razmatrano preuzimanje izvršenja 20-godišnje zatvorske kazne.



Razlog odgađanja, kako je navedeno, jeste nedostavljanje dokumentacije iz Suda BiH koju je zatražila Đukićeva odbrana, kao i njegovo zdravstveno stanje. Đukićevi advokati su tražili da se presuda potpuno preispita, tvrdeći da njihov klijent nije imao fer suđenje, prenosi SB.



Srbija i BiH su 2010. godine potpisale sporazum prema kojem je moguće preuzimanje pravosnažnih presuda.



Višestruke odgode u preuzimanju izvršenja kazne u Đukićevom slučaju više puta su kritizirale žrtve iz BiH, kao i glavni haški tužilac Serge Brammertz.



(24sata.info)