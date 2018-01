Američke savezne vlasti saopćile su u četvrtak da je čovjek za koga se sumnja da je ubio troje ljudi tokom borbi u ratu u Bosni i Hercegovini dao lažne podatke kako bi ušao u SAD kao izbjeglica i da je tiho rukovodio špediterskom kompanijom u Ajovi.

Foto: 24sata.info

Ministarstvo pravde danas je podnijelo dokumente za oduzimanje državljanstva osumnjičenom, koje bi otvorilo put imigracijskim vlastima da ga deportuju.



Američke vlasti navode da je 51-godišnji Eso Razić ubio ranjenog ratnog zarobljenika i dvoje ostalih u 1990-im godinama ali da je skrivao svoju nasilnu prošlost kada se prijavio za izbjeglički status prije 20 godina. On je naveo u formularu za odobrenje izbjegličkog statusa da je izgubio kuću i da je bio premlaćivan u zarobljeničkom logoru.



Nije jasno kako su vlasti otkrile Razića. On nije bio odmah dostupan radi komentara, a u sudskim spisima nije mu naveden advokat, prenosi Associated Press.





(FENA)