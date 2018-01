Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja se nalazi u zvaničnoj posjeti BiH, poslijepodne se u Sarajevu sastala sa kardinalom Vinkom Puljićem, nadbiskupom vrhbosanskim. Nakon razgovora kardinal Puljić je izrazio zadovoljstvo što se nakon dvije godine ponovo susreo sa predsjednicom Hrvatske u Sarajevu i što je imao priliku da s njom razmijeni mišljenja, javlja Anadolu Agency (AA).

Puljić je tom prilikom naglasio da je BiH zemlja svih ljudi koji su u njoj rođeni, u njoj žive i u njoj žele ostati.



“Vjerujem da će predsjednica s ovim pokušati stvoriti ozračje suradnje i razumijevanja, jer to je i njezin cilj. Htjela je saznati informacije koje crkva ima i ja sam joj prenio kakvo je stanje s katoličkom crkvom u BiH, a mi smo nužno vezani uz stanje Hrvata, jer su katolici većinski Hrvati, zato je to koincidencija“, kazao je Puljić i dodao:



“Vjerujem da će se i u BiH, posebno u ovoj izbornoj godini pristupiti rješenju i razumijevanju i stvaranju jedne sigurnosti, koja će zaustaviti iseljavanje. Politička nesigurnost stvara jednu klimu da ljudi odlaze iz ove zemlje, a ova je zemlja lijepa, treba je voljeti i za nju se boriti. Ali, ne možemo je izgrađivati ako će se netko smatrati privilegiranim da je to njegova zemlja. Zemlja je sviju nas koji smo u njoj rođeni, živimo i želimo ostati.“



Grabar-Kitarović će osim današnjih sastanaka sa državnim vrhom BiH, kardinalom vrhbosanskim Vinkom Puljićem, visokim predstavnikom Valentinom Inzkom i predstavnacama udruženja Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa u Sarajevu, tokom boravka u BiH posjetiti srednju Bosnu. Posjeta je zbog loših vremenski uslova skraćena s tri na dva dana, te će je Grabar-Kitarović okončati u četvrtak, kada planira posjetiti tvornicu “Palvara“ i bolnicu “Dr. fra Mato Nikolić“ u Novoj Biloj, te se u Vitezu sastati sa hrvatskim načelnicima općina i predsjedavajućim opštinskih vijeća u Centralnoj Bosni. U Žepču je zakazan sastanak sa predstavnicima opštinskih i kantonalnih vlasti, a u Usori sa tamošnjim Hrvatima.



Hrvatska predsjednica Grabar-Kitarović po drugi put je u službenoj posjeti BiH, nakon marta 2015. godine i prve posjete na početku njezinog predsjedničkog mandata.



