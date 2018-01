"Večer sjećanja na novinara, pjesnika, dramaturga i velikog prijatelja Mostara Predraga Lucića" održana je u ponedjeljak navečer u Mostaru u organizaciji Centra za kritičko mišljenje, portala Tacno.net, Centra za mir i multietničku suradnju i Mostarskog kruga.

Foto: Sanjin Fajić

Glumac Nedžad Maksumić kazao je kako je ova večer podsjećanje na prijatelja kojega se Mostar mora sjećati jer je pomogao ne samo tome gradu nego svim njegovim građanima da ostanu normalni u vremenima kada je bilo veoma teško ostati normalan.



- On i njegovi prijatelji iz Ferala pomogli su da se istina o Mostaru probije i izvan okruženja ovoga grada, pomogli su da istina o onome što se događalo u BiH prodre tamo gdje nisu željeli da je čuju takva kakva jeste - kazao je Maksumić novinarima uoči početka događaja.



Naglasio je kako je Lucić svojom duhovitošću, svojom satirom i svojim širokim osmjehom uvijek uspijevao da od najtužnijih i najtežih tema napravi temu prihvatljivu za svakoga i na taj način je postavi ispred svih onih koji su htjeli da takve istine odbijaju.



Amer Bahtijar kazao je kako je Lucić bio čudo od čovjeka te kako se u povijesti ovih zemalja nije rodio čovjek s toliko talenata.



- Bio je vrhunski satiričar, veliki pjesnik, sjajan novinski urednik, dramaturg, jednostavno potpuno nestvaran čovjek. Ono po čemu ćemo ga svi mi, njegovi prijatelji, pamtiti jeste to da je bio najbolji čovjek kojeg smo poznavali. I večeras smo se došli nakloniti talentu, hrabrosti i ljudskosti kao takvoj - ustvrdio je Bahtijar.



O Luciću je govorio i Alija Behram, kazavši kako je riječ o novinaru velikog formata kakvog zadugo neće biti, ne samo na prostorima Hrvatske, nego cijele bivše Jugoslavije.



- Lucić je 1993. godine u Feralu, i ne samo preko Ferala, 'vrisnuo' u centru Zagreba i Splita kada je urušavan i pao Stari most. Zaslužio je da ga nazovemo velikim prijateljem Mostara i da ga nagradimo kada za to budemo imali mogućnosti za što će se Centar za mir i multietničku suradnju svakako potruditi - kazao je Behram te podsjetio kako je nakon vijest o Lucićevoj smrti Centar za mir i multietničku suradnju osvijetlio Stari most njegovim likom.



O Luciću su govorili i Elevdin Nezirovć i Štefica Galić.



Predrag Lucić je nakon teške bolesti preminuo u srijedu, 10. siječnja, u 53. godini života. Uz Viktora Ivančića i Borisa Dežulovića bio je jedan od osnivača satiričko-političkog lista "Feral Tribune", čiji je bio glavni i odgovorni urednik.



Rođen je u Splitu 12. veljače 1964. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. Pozorišnu i radio režiju studirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Režirao je u glavnom gradu Srbije, te Sarajevu i Tuzli.



U ožujku 1993. godine napušta "Slobodnu Dalmaciju", u kojoj je radio kao predratni i ratni reporter, i s grupom kolega i prijatelja pokreće samostalni i suvereni dvotjednik "Feral Tribune". Kasnije je "Feral Tribune" postao tjednik, a sve do njegovog gašenja 2008. godine Lucić je radio kao urednik, satiričar, autor tekstova.



Pjesničke, prozne i dramske tekstove objavljivao je u časopisima "Sarajevske sveske", "Fantom slobode", "Ars" i "Naše pismo".



Bio je član Hrvatskog društva pisaca.



(FENA)