Potpredsjednik NDP-a i poslanik ove političke partije u Narodnoj skupštini RS Zdravko Krsmanović kaže da očekuje da EU uvede sankcije predsjedniku RS Miloradu Dodiku." Očigledno je da je BiH neophodna pomoć sa strane kako bi izašla iz ovog blata, u koje su nas i oni na neki način indirektno doveli, dovodeći Dodika na vlast na način koji nije bio u potpunosti u skladu sa demokratskim standardima", ističe Krsmanović.



Govorio je i o ekstremistima iz kriminalnog miljea koji su održali sastanak u Narodnoj skupštini RS.



"Priča nije toliko ozbiljna u kontekstu paravojne formacije, ali je to sigurno organizacija čiji je prevashodni cilj zastrašivanje političkih neistomišljenika. To su tzv batinaši, ljudi koji se pripremaju da vrše pritisak na političke neistomišljenike. Naročito su aktivni u izbornom procesu posljednih nekoliko dana i na dan izbora, kada su spremni da primijene silu na odgovarajuće ljude, političke protivnike, kako bi se izbori dobili po svaku cijenu.



Njihov dolazak u Narodnu skupštinu RS apsolutno daje legitimitet ovakvoj tezi, jer je to politička institucija u kojoj sjede političke partije. Dakle, to je na odgovarajući način zastrašivanje, u prvom redu, Saveza za promjene i vlasti u Sarajevu, gdje se svaki put postavlja teza o izdajnicima i onda je, maltene, legitimno primijeniti silu nad izdajnicima putem batinaša, odnosno ljudi iz kriminalnog miljea koji imaju odgovarajuću političku, a nekad čak i policijsku zaštitu da se bave kriminalnim poslovima".



Kaže i da postoji bojazan od nereda na dan opštih izbora.



"U RS je situacija u suštini dosta složena. Dodik primjenjuje državne institucije i javna preduzeća kako bi jačao svoju poziciju, naručuje istraživanja javnog mnjenja koja mu daju za pravo da je najjači. Međutim, "izlazak" DNS-a iz tvrde koalicije koja je do sada postojala na liniji SNSD - DNS - SP, što je evidentno, u potpunosti dovodi u pitanje da li se može formirati postojeća vlast nakon izbora.



Ako DNS ima svoje kandidate za pojedinačne funkcije, a Savez za promjene ima jednog zajedničkog kandidata, što je na neki način već izvjesno, onda je prevaga za pobjedu za predsjednika RS na strani Saveza za promjene. Zbog toga SNSD smatra da je potrebno primijeniti sve moguće metode, pa i silu, a ako stvari krenu loše, po scenariju čak i državnog puča u Crnoj Gori, zastrašiti birače da stanu sa izlaskom.



Režim će pokušati da režira izbore, izvede svoje sigurne birače, smanji izlaznost. U takvoj situaciji, on može da očekuje povoljniji rezultat za sebe. U tom smislu, ova priča je strašno ozbiljna, jer se ni po koju cijenu ne smije dozvoliti promjena političke vlasti u RS," kaže Krsmanović i dodaje.



"Postoji jedna stvar koju treba povezati: humanitarni centar u Nišu i sve ono što se dešava u vezi sa tim centrom i humanitarni centar u Banjaluci, te povezivanjem sa, kako ste ih nazvali, paravojnim formacijama, a u suštini grupom kriminalaca, ljudi iz kriminalnog miljea okupljenih u organizaciju koja se sastaje i u Narodnoj skupštini RS sa isključivim ciljem zastrašivanja političkih protivnika.



Pored aerodroma u Zalužanima prave se prostorije i za smještaj specijalne policije. Radovi su u toku. Otprilike se razmišlja da se humanitarni centar pravi na istoj lokaciji. To je ono što u suštini zabrinjava svjetske medije - paralela humanitarnog centra u Nišu, sa osobljem koje ima diplomatski status i nejasna je njegova uloga, i najave o formiranju humanitarnog centra po istom scenariju na lokaciji Zalužani".





(SB)