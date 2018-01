Rudari RMU Zenica koji su jučer popodne stupili u štrajk radi nemogućnosti odlaska u penziju zbog neuvezanog staža prekinuli su svoj štrajk glađu do ponedjeljka, 22. 01. 2018. godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AJB

Danas je rudarima potvrđeno da će im biti uplaćeno oko 2.590.000 KM za povezivanje radnog staža nakon čega bi trebalo da im se omogući odlazak u penziju.



Rudari su ipak nastavili svoj štrajk dok se njihovi zahtjevi z rješavanje problema i njihovih 118 kolega s privremenim rješenjima o penzionisanju i umanjenim penzijama.



Kako je u telefonskom razgovoru za AA potvrdio Tehvid Smriko, jedan od štrajkača, rudari su štrajk glađu zamrznuli do 22. 01. 2018., a u ponedjeljak će se okupiti ispred direkcije RMU Zenica gdje bi trebali saznati više informacija nakon razgovora s direktorom.



"Zamrznuli smo štrajk do 22. 01. 2018., a okupljamo se u ponedjeljak u 8.30, kada ćemo ići na razgovor kod direktora RMU Zenica, ali mislim da će poslije toga sve biti gotovo. Dobili smo obećanje od direktora Elektroprivrede i drugih da će sredstva biti uplaćena. U ponedjeljak se okupljamo da vidimo šta će biti dalje, a ako se ne ispune naše mjere će biti i radikalnije, ali mislim da do toga neće doći. Dolazio je na razgovor i naš finansijski direktor, sredstva su operativna u ponedjeljak, idu direktno u PIO i mi preuzimamo potvrde o penzionisanju, čime je sve definitivno gotovo. Tako nam je rečeno da će biti učlnjeno i za naših ostalih 118 kolega, a ta sredstva iznose oko 1.200.000 KM", rekao je Smriko.



Rudari RMU Zenica, njih 44, stupili su jučer u štrajk glađu radi neuvezanog radnog staža i nemogućnosti odlaska u penziju.



Iako su dobili otpremnine, rudari su izjavili kako više nemaju kuda i da je ovo bilo jedino rješenje, prijeteći jučer da će, ukoliko im se ne ispune zahtjevi u roku od tri dana, zapaliti zgradu Doma rudara u kojoj su boravili tokom štrajka dok su oni u njoj.



Nakon što su sredstva obezbijeđena, rudari su nastavili štrajk do ispunjenja njihovog zahtjeva da se riješe problemi njihovih 118 kolega koji su radi neuplaćenih sredstava za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti imali privremena rješenja o penzionisanju i umanjene penzije.

(AA)